Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 14:55
428 citiri
Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Opoziția va depune 6 moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru cele 6 proiecte din Pachetul 2 de măsuri, a declarat vineri europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

„Guvernul Bolojan intenționează să își asume răspunderea în Parlament pe 6 “pachete” de austeritate, ceea ce înseamnă de 6 ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii în parlament a așa-ziselor măsuri de austeritate. De asemenea, înseamnă de (încă) 6 ori sfidarea cetățenilor și a mediului de afaceri, care sunt total nevăzători ai mărețelor măsuri bolojaniene, cu toate că noi toți suntem destinatarii, subiecții “solidarității în suferință”, scrie Piperea pe pagina sa de Facebook.

Acesta este ridicol ca liderii PSD, partid care are 7 miniștri și un vicepremier, să spună că nu știu ce conțin pachetele de austeritate.

„Dar le votează în orb. Pe surse, aflăm că, de exemplu, se renunță la impozitul excepțional de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Măsuri cerute popular, cum ar fi interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, sunt abandonate. Evident, opoziția va depune de 6 ori moțiune de cenzură, dacă puterea pentagonală forțează în acest hal Constituția!, a mai anunțat europarlamentarul.

Acesta anunță că AUR va sesiza și Comisia de la Veneția pentru Democrație prin Drept, precum și CEDO.

„Nicio criză, cu atât mai puțin cea cauzată de proasta gestiune a banilor publici de către eterna putere “pro-europeană” nu poate justifica abandonul rolului Parlamentului în stat și ignorarea totală a principiului din Tratatul Uniunii Europene conform căruia deciziile politice trebuie să fie transparente și luate cât mai aproape de cetățeni. Plus că, așa cum rezultă din art. 2 din Constituție, suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită prin reprezentanți aleși prin alegeri corecte. Puterea poporului nu poate fi subtilizată de birocrați, ONG-uri finanțate de puteri străine și corporații, consultanți și politicieni care reprezintă 5% din populație”, spune Piperea.

AUR nu are singur semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură și are nevoie de sprijinul altor partide.

Cele trei partide extremiste au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului și la Pachetul 1 de reforme, dar nu a avut suficiente voturi pentru a demite executivul.

#masuri fiscale guvern, #motiuni cenzura, #aur, #Gheorghe Piperea, #asumare raspundere Guvern , #motiune cenzura
