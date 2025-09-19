Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 09:39
1244 citiri
Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
Ilie Bolojan, premierul României FOTO gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți ani, care au datorii mai mari, trebuie să fie închise deoarece sunt o gaură neagră.

”Companiile de stat au restanțe destul de importante, care trebuie executate de ANAF. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datorilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”, a afirmat Ilie Bolojan, la Euronews.

El a fost întrebat dacă are și câteva exemple în acest sens.

”Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații și care trebuie sau redresate sau închise. Dar în acești ani am avut foarte multe neîncasări la buget. În afară de faptul că aveam un nivel de taxare în anumite zone printre cele mai mici din Europa, aveam foarte multe excepții. Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepții, de crearea unor portițe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor”, a declarat premierul Bolojan.

El s-a referit și la problemele cu încasarea TVA.

”Nu ne-am încasat Taxa pe Valoare Adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat, datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat, datorită legislației defectuoase și a unor autorități ale statului care, orice s-ar spune, nu și-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă și prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1, cât și în pachetul 2, am închis aceste portițe și așa cum se vede din încasările pe care le face ANAF, fără să intre practic în vigoare majorările, ne-am îmbunătățit colectarea pentru că dacă nu există protecție pentru aceste companii care în mod premeditat generează evaziune, care acumulează datorii mari după care intră în insolvență sau sunt tot felul de firme fantomă, cu acestea trebuie să ne luptăm și asta facem în această perioadă în așa fel încât să ne încasăm bugetele”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste...
Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”
Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai...
#masuri fiscale guvern, #reducere deficit bugetar, #companii de stat, #datorii companii stat, #inchidere companii, #executare anaf , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
DigiSport.ro
VIDEO Gafa in Champions League! Ce s-a auzit de la boxe in tot stadionul: "S-au incurcat"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
  2. Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
  3. Crin Antonescu vrea să susțină o formațiune „anti-soroșistă”. „Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit”
  4. Consens aproape total în Parlament asupra legii privind limitarea dreptului la avort. Care sunt partidele care nu au dat un răspuns despre votul asupra proiectului
  5. Grupările din PSD împotriva actualei conduceri. Are Grindeanu concurență la șefia partidului? „Nu este sigur de victorie”
  6. Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
  7. Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
  8. Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție
  9. Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați
  10. Premierul a explicat de ce a lipsit de la întâlnirea cu primarii: ”Nu a fost niciodată un refuz”