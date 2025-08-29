În plină criză, un fost premier propune creșterea salariilor la instituții ASF, ANCOM sau ANRE: "Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit"

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 11:35
940 citiri
În plină criză, un fost premier propune creșterea salariilor la instituții ASF, ANCOM sau ANRE: "Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit"
Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose Foto: Facebook/Mihai Tudose

Fostul premier Mihai Tudose susține că tăierea salariilor șefilor din ASF, ANCOM, ANRE sau alte instituții nu va aduce bani la buget. Acesta susține că, de fapt, veniturile bugetare vor scădea pentru că salariile acestora aduc bani la buget.

”Expunerea de motive la tăiat lefurile la acele agenții, că e ANCOM, că e ASF, că e ANRE. Expunerea de motive are niște rubrici care trebuie completate: impact bugetar, impact de mediu etc. La toate scrie ”Nu e cazul”, pentru că aia este o instituție autofinanțată, conform legilor și convențiilor internaționale. Și eu amușinam la banii lor când eram prim-ministru, că toți au conturile doldora, din cotizațiile și ce mai au ei taxe. Nu poți să iei un leu de acolo, tu stat nu te poți atinge de banii ălora!”, a declarat Tudose la România TV.

Tudose susține că o soluție mai bună ar fi creșterea salariilor acestora, pentru ca banii proveniți din impozitele pe aceste venituri ar aduce un plus la buget.

„Mai în glumă, mai în serios, dacă vrei bani la buget, atunci nu-i tăia leafa ăluia, că ăla dacă are 100.000 de euro pe lună brutul, statul îi ia 50.000 de euro impozit. Atunci dublează-i leafa ca să poți să iei mai mult. Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit, nu le faci 5 lei ca să mai iei doar 2,5 lei”, a mai spus Tudose.

Fostul premier susține că salariile acestea nu sunt plătite de stat, deoarece astfel de instituții se autofinanțează.

