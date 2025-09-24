Ministrul Muncii nu este de acord cu concedierile ca măsură de reducere a cheltuielilor. Ce spune despre indexarea pensiilor în 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că, în ceea ce privește reducerile cheltuielilor bugetare, concedierile nu sunt cea mai bună soluție. Acesta consideră necesară impozitarea progresivă, care ar duce la creșterea veniturilor fără afectarea veniturilor mici și mijlocii. Întrebat despre o posibilă indexare a pensiilor în 2026, ministrul a spus că nu poate da un răspuns înainte de evaluările legate de rectificarea bugetară.

„Nu vreau să anticipez pentru că nu știu care vor fi evaluările raportate la rectificarea bugetară. Trebuie să avem în vedere, ca Minister al Solidarității Sociale, că cei cu venituri mici să treacă pe cât posibil mai ușor peste o perioadă grea. În același sens, am spus... și eu și toți ceilalți colegi ai mei din Partidul Social Democrat că pragul de impozitare a pensiilor trebuie să fie de peste 4.000 de lei, nu de peste 3.000 de lei. Asta ar fi făcut ca peste 790.000, aproape 800.000 de pensionari să nu plătească nicio contribuție în plus. Din păcate, n-am avut consens în legătură cu măsura asta, dar ea rămâne o măsură fezabilă dacă există interes general în coaliție pentru a proteja veniturile populației. Dar, în același timp, trebuie să ne uităm la subiecte de genul acesta, subiectele corecte, într-o perspectivă mai largă!”, a declarat Manole la Antena3CNN.

Acesta susține că cea mai problematică pentru cetățeni este scăderea puterii de cumpărare, care poate însă să fie temperată atunci când avem, de exemplu, plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

„Plafonarea prețurilor alimentelor de bază ar favoriza pe cei cu venituri mici și nu ar avea un impact bugetar direct, în sensul că statul nu ar pierde niște bani, n-ar da niște bani, sigur, poate ar încasa mai puțin TVA, dar, în primul și în primul rând, cetățenii ar beneficia de această plafonare”, mai spune ministrul.

Ministrul Muncii vrea impozit progresiv

Ministrul Muncii mai susține că cea mai bună soluție pentru creșterea veniturilor la buget este aplicarea impozitării progresive.

„Impozitarea progresivă nu ar afecta niciun moment, nici pe cei cu venituri mici, nici pe cei cu venituri medii, ar avea un impact doar pentru persoanele cu venituri foarte mari, inclusiv din pensii, așa cum ați menționat anterior. Deocamdată, în ceea ce privește impozitarea progresivă, Partidul Social Democrat a propus asta încă de la începutul discuțiilor, de la formarea acestei Coaliții. Din păcate, nu a existat consens și nu a existat suport și din partea celorlalte partide din Coaliție. Pentru că mă aștept ca toți cei care refuză proiectul impozitării progresive să vină cu o soluție și să nu facă acest act de frondă împotriva impozitării progresive, împotriva intereselor legitime ale cetățenilor. Da, impozitarea progresivă este soluția veniturilor, nu doar a acestor pensii speciale mari. Ea nu ar afecta pe cei cu venituri mici sau cu venituri medii din această țară, și dacă există cineva care vede o altă soluție, deși ea nu cred că există, să ne-o spună”, a mai declarat Manole.

„Nu sunt adeptul concedierilor”

Ministrul Manole nu vede concedierile drept o soluție bună când vine vorba de reducerile cheltuielilor bugetare, susținând că scăderea sumelor date pentru chirii sau a altor cheltuieli ar aduce venituri mai mari.

„În primul rând, vreau să spun că nu sunt un ministru adept al ideii de concedieri, pentru că s-a vorbit foarte mult în spațiul public despre nevoia de reducere a cheltuielilor aparatului bugetar. Da, cred că acest lucru este legitim, cred că acest lucru trebuie să se întâmple, dar el se poate întâmpla și prin reducerea altor cheltuieli și nu prin dărâmarea oamenilor afară. Am dat cu alte ocazii exemplu chiriilor pe care le plătește inclusiv Ministerul Muncii și care sunt, în unele cazuri, foarte mari, care pot fi anulate, și putem să acomodăm colegii din minister sau din ministere în spații pe care statul le are deja, dar concedierile nu sunt o idee bună. Pe de altă parte, vedem o piață a muncii cu dificultăți. Principalul instrument prin care Ministerul Muncii intervine este acela al, dinspre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în legătură cu sprijinirea unor categorii de persoane de a obține un loc de muncă, tineri, șomeri de lungă durată, persoane care trec prin programe de calificare, dar altfel dinamica proprie a fiecărei companii este o chestiune privată. Companiile au fost afectate inclusiv de măsurile luate de guvern, creșterea taxelor”, a declarat Florin Manole.

„O să cerem banii în plus la rectificare, însă discuții despre majorări pot avea loc doar după rectificare, după ce vedem care este impactul primelor două pachete de măsuri și, mai ales, aș sublinia faptul că este extrem de necesar un al treilea pachet de măsuri care să restarteze economia, care să dea un imbold inclusiv pieței muncii, pentru că suntem aici la o discuție cu sindicatele, prin stimularea ocupării tinerilor, ca să dau doar un exemplu, un exemplu extraordinar, extrem de important și de necesar, dar și prin sprijinirea investițiilor”, a mai declarat Manole.

