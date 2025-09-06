Ce pensii speciale ar putea include Pachetul 3 de măsuri fiscale. Nicușor Dan: Se încearcă un echilibru

Președintele Nicușor Dan susține că Pachetul 3 de măsuri fiscale care va fi pregătit de Guvern va viza alte categorii de persoane cu pensii speciale.

„În Pachetul 3 probabil că o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale. Deci se încearcă un echilibru astfel încât corecția pe care România în mod clar trebuie să o facă să fie făcută cât mai echilibrat” a mai spus Nicușor Dan, la Observator.

Între cei cu pensii speciale, pe lângă magistrați, mai sunt și alte categorii, respectiv diplomați, funcționari publici, parlamentari, piloți, angajați ai Curții de Conturi și personalul auxiliar din instanțe. Aici veniturile medii după pensionare variază între 6.200 de lei pe lună, în cazul funcționarilor din Parlament și 13.000 de lei, în cazul piloților.

De asemenea, între acestea mai sunt și peste 210.000 de pensii ale militarilor, polițiștilor și ale angajaților din serviciile secrete.

Șeful statului explică poziția legată de pensiile magistraților

Nicușor Dan a solicitat ca majorarea vârstei de pensionare a magistraților să se facă într-o perioadă de 15 ani, nu 10, așa cum a decis Guvernul.

„Am pus o nuanță, pe care mi-o mențin în continuare. Că această trecere de la 48 de ani, la 65 de ani nu trebuie să fie făcută brusc. Magistrații chiar au muncit mult, mult în anii ăștia.[…] Vine o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket, care este plin de dosare. Și oamenii ăia trebuie să se raporteze la toată informația care este în căruciorul ăla de dosare”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

CCR va judeca, pe 24 septembrie, sesizarea făcută de ÎCCJ legată de proiectul asumat de Guvern privind reforma pensiilor magistraților. Înalta Curte susține că legea încalcă 37 de decizii ale Curții Constituționale.

„Oameni din Guvern, din echipa juridică a Guvernului, s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale astfel încât să evite o situație în care Curtea Constituțională va declara neconstituțional proiectul de lege. Mai departe este Curtea care va decide” a mai spus Nicușor Dan.

