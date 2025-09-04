Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 12:36
596 citiri
Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO
FOTO Facebook/Camera Deputaților

Partidul AUR citește joi, 4 septembrie, în plenul Parlamentului, moțiunile de cenzură depuse în urma asumării răspunderii Guvernului asupra mai multor pachete de măsuri fiscale. În sală însă sunt doar 50 de deputați, majoritatea ai opoziției.

Pentru ședința în care se citesc moțiunile nu este nevoie de cvorum, conform regulamentului. Ședința are loc în sistem hibrid, iar președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul acesteia că și-au înregistrat prezența 172 de parlamentari. Dintre aceștia, doar aproximativ 50 sunt prezenți fizic, în plen.

La ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului au fost citite cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România.

Cele patru moțiuni de cenzură au fost citite de senatorul Petrișor Peiu, deputatul Titus Muncaciu, senatoarea Nina Stelea și deputata Ramona Bruynseels.

Peiu a susținut că ce face Guvernul este un „terorism legislativ”.

„Niciun guvern nu a sfidat legile, niciun guvern nu și-a asumat răspunderea pe atâtea proiecte într-o singură zi. Acesta este un abuz pe care nu și l-au permis față de parlamentele naționale decât regimurile dictatoriale”, a spus el.

Votul asupra moțiunilor de cenzură va avea loc duminică, de la ora 13:00. Pentru a trece, opoziția trebuie să strângă 233 de voturi pentru.

AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”
AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”
AUR reclamă, duminică, 31 august, încălcarea continuă a democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR şi consideră că practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, ”reduce...
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri seară, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. "Alianța pentru Unirea...
#masuri fiscale guvern, #motiune de cenzura, #aur, #pot, #SOS Romania , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina
DigiSport.ro
"Socant". Arbitra lovita peste fata de un fotbalist, in vazul tuturor! Imaginile fac inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Cum reduci riscul la investitiile speculative. Guda: "Daca te uiti la un ETF pe criptomonede, te ia ameteala"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fosta ministră a Justiției o acuză pe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China și că a fost la Moscova în 2014 imediat după ce Putin a anexat ilegal Crimeea
  2. Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO
  3. Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
  4. România între China și Rusia: ce jocuri (poate) face
  5. Zelenski și aliații europeni îl vor suna pe Trump. Nicușor Dan va participa la ”Coaliția Voluntarilor” prin videoconferință
  6. Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE
  7. Instituțiile statului nu vor mai primi bani la rectificarea bugetară. „S-au obișnuit să-și cheltuie toți banii, apoi să întindă mâna la rectificare.”
  8. De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
  9. "Inflexibil, dar curajos". Portretul făcut lui Ilie Bolojan de vicepremierul Tánczos Barna. "Poate să treacă România printr-o asemenea de perioadă"
  10. AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO