Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO

Partidul AUR citește joi, 4 septembrie, în plenul Parlamentului, moțiunile de cenzură depuse în urma asumării răspunderii Guvernului asupra mai multor pachete de măsuri fiscale. În sală însă sunt doar 50 de deputați, majoritatea ai opoziției.

Pentru ședința în care se citesc moțiunile nu este nevoie de cvorum, conform regulamentului. Ședința are loc în sistem hibrid, iar președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul acesteia că și-au înregistrat prezența 172 de parlamentari. Dintre aceștia, doar aproximativ 50 sunt prezenți fizic, în plen.

La ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului au fost citite cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România.

Cele patru moțiuni de cenzură au fost citite de senatorul Petrișor Peiu, deputatul Titus Muncaciu, senatoarea Nina Stelea și deputata Ramona Bruynseels.

Peiu a susținut că ce face Guvernul este un „terorism legislativ”.

„Niciun guvern nu a sfidat legile, niciun guvern nu și-a asumat răspunderea pe atâtea proiecte într-o singură zi. Acesta este un abuz pe care nu și l-au permis față de parlamentele naționale decât regimurile dictatoriale”, a spus el.

Votul asupra moțiunilor de cenzură va avea loc duminică, de la ora 13:00. Pentru a trece, opoziția trebuie să strângă 233 de voturi pentru.

