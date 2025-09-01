PNL, avertisment privind viitorul Coaliției. Condițiile puse de Bolojan pentru a nu demisiona. Premierul, iritat și de declarațiile lui Nicușor Dan SURSE

PNL avertizează cu posibila rupere a coaliției, în contextul zvonurilor privind o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan, dacă partenerii de la guvernare nu acceptă reforma administrației locale.

„Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite PNL pe pagina sa de Facebook.

Duminică, pachetul de măsuri privind tăierile din administrația locală a fost amânat, la cererea PSD. În acest context, premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își depune mandatul dacă nu se ajunge la o soluție pentru a reduce numărul de angajați la stat.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

Cum au pornit problemele

Problemele ar fi pornit de la o modificare a modului de calculare a numărului de concedieri.

Inițial, marțea trecută, coaliția – inclusiv Ilie Bolojan – convenise o metodă de calcul propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Joi, Bolojan a cerut o nouă metodă, invocând faptul că cea inițială era doar o mimare a reformei. Vineri, miniștrii PSD în frunte cu vicepremierul Marian Neacșu au refuzat să accepte propunerea lui Bolojan și au amenințat cu plecarea din ședința de guvern. Duminică, ședința coaliției a adus un blocaj total, pe fondul căruia premierul a anunțat că va demisiona dacă liderii coaliției nu îl susțin, au declarat pentru G4Media multiple surse din coaliție.

”Tăierea pe care o vrea PSD e doar o mimare a reformei, nu ar pleca nimeni acasă, e ca așa-zisele reforme ale lui Ciolacu. Bolojan vrea tăiere reală de posturi ocupate. El nu vrea ca toate costurile austerității să fie suportate exclusiv de mediul privat, iar bugetarii să nu aibă nici o contribuție”, a declarat o sursă din coaliție pentru G4Media.

”E exagerat ce vrea Ilie Bolojan. Nu putem tăia la paușal, e nevoie de o analiză lucidă a modului în care se fac concedierile. PSD și UDMR nu au refuzat propunerea lui, dar am cerut timp, altfel riscăm să distrugem direcții întregi din primării și consilii județene”, a declarat un alt lider din coaliție pentru G4Media.

Bolojan a cerut o întâlnire rapidă a coaliției de guvernare, eventual pentru marți, cerând sprijin total pentru propunerea sa.

”Premierul a spus că luni mergem în Parlament cu asumarea răspunderii pentru cele 5 legi agreate de coaliție, apoi de marți coaliția să se gândească cine îmi ia locul. A spus că nu poate continua așa, pentru că e nevoie de o soluție structurală la supraîncărcarea schemei de bugetari, altfel toată sarcina austerității apasă pe mediul privat”, a mai spus o altă sursă din coaliție.

Lideri din coaliție au declarat pentru G4Media că premierul a fost iritat duminică și de declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan la Chișinău. Șeful statului a criticat acolo măsurile luate în grabă și a luat partea magistraților, cerând o atenuare a reformei pensiilor speciale pe motiv că magistrații români muncesc mult mai mult decât cei europeni.

”Dau cam 80% șanse unei plecări a premierului dacă PSD și UDMR nu agreează propunerile lui prin care să plece minimum 17.000 de oameni din administrație”, a spus pentru G4Media un alt lider al coaliției de guvernare.

De ce se tem PSD și UDMR

„Primarii se tem că lumea e furioasă și că vor pierde mandatele la alegerile din 2028. Nu vor să se asocieze cu măsurile de austeritate ale Guvernului”, susțin surse din coaliția de guvernare, conform Adevărul.

“Dacă pachetul doi de reforme, pe care își va angaja astăzi răspunderea, nu trece de CCR, iar coaliția nu acceptă reforma administrației publice, Ilie Bolojan nu vrea să mai rămână în fruntea guvernului. Acestea sunt cele două mari condiții pe care le are pentru a continua. Altfel, tot efortul său politic a fost în zadar”, susține, pentru Adevărul, unul dintre liderii coaliției de guvernare.

Guvernul își asumă, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. AUR a anunțat deja că va contesta legea la CCR, așadar decizia finală va aparține Curții Constituționale.

Pachetul doi cuprinde măsuri pe cinci segmente - pensiile magistraților, sănătate, companiile de stat, companiile autofinanțate - ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

