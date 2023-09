Cum se apără PNL de criticile privind noile măsuri fiscale: ”Noi am cerut eliminarea cheltuielilor nejustificate”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat miercuri, 20 septembrie, că liberalii au fost cei care au cerut eliminarea cheltuielilor nejustificate în proiectul privind măsurile fiscale.

El a mai spus că în pachetul de măsuri fiscale sunt lucruri pe care PNL le-a promovat în trecut, idei prin care a încercat permanent să ajute mediul privat.

”Ca de foarte multe ori, am încercat să protejăm interesele zonei economice, să oprim anumite taxe care ar fi putut să îi afecteze. (...) Când a început discuţia apropo de măsuri, nici nu era vorba de a tăia vreo cheltuială de la stat, noi am cerut asta şi tot ceea ce vedeţi în pachet de eliminare a unor cheltuieli nejustificate sau nenecesare în acest moment a fost ideea noastră”, a explicat Ionuţ Stroe la Prima News.

Purtătorul de cuvânt al PNL a precizat că nu este un moment uşor pentru nimeni. ”Am încercat să sprijinim pe cât putem zona economică, să împărţim acest efort ca măsurile să privească pe toată lumea nu să fie cineva penalizat, nu doar anumite părţi din economie să fie penalizate. Pachetul de măsuri arată mult mai echilibrat decât ar fi putut fi, a fost periat, au fost idei eliminate de către noi”, a mai arătat Stroe, enumerând lipsa unui prag la PFA, cotele progresive.

Ads

”Probabil că, dacă nu am fi avut acest major dezechilibru, poate nu am fi recurs la ele (la măsuri, nr), am fi lăsat economia să funcţioneze pe principiile de până acum”, a mai spus Stroe.

”Nu se pune problema ca, în momentul de faţă, să abdicăm de la angajamentul asumat acum doi ani”

Referitor la criticile aduse de colegul său, Robert Sighiartău, privind alianţa cu PSD, Ionuț Stroe a transmis că nu se pune problema ca PNL să abdice de la angajamentul asumat acum doi ani de zile şi nu se pune problema unei mişcări interne în partid, de coalizare a unora împotriva altora.

”Noi şi PSD ne-am situat diametral opus în spaţiul politic românesc de 30 de ani încoace, de data aceasta avem o mare responsabilitate, asumată în mod transparent acum aproape doi ani de zile, şi anume de a guverna această ţară. Am definit numitorul comun, lucrurile care ne unesc şi anume programul de guvernare, împreună asumăm şi la bine şi la greu conducerea acestei ţări”, a spus Ionuţ Stroe.

Ads

El a precizat: ”Este regretabil că în anumite momente foarte dificile, în care trebuie să iei decizii majore şi importante pentru această ţară, unii dintre noi se lansează în tot felul de speculaţii politice şi, din păcate cred eu, se fac că nu înţeleg sau trăiesc mai puţin importanţa acestor momente pentru România”.

”Nu se pune problema ca, în momentul de faţă, să abdicăm de la angajamentul asumat acum doi ani de zile. Nu se pune problema unei mişcări interne de coalizare a unora împotriva altora. Este acest proiect pe care îl avem împreună şi această responsabilitate asumată de noi fără a privi la sondaje, este un angajament luat în raport cu instituţiile europene apropo de momentul dificil prin care trecem din punct de vedere economic. Suntem în această coaliţie, avem de luat nişte decizii foarte importante pentru a echilibra sistemul bugetar în România şi a da acestei ţări în continuare o şansă pentru dezvoltare şi stabilitate şi aşa vom face”, a completat purtătorul de cuvânt al PNL.

Ads

Întrebat despre o posibilă penalizare a lui Robert Sighiartău în partid, Ionuţ Stroe a arătat că ”nu vrea să meargă mai departe”.

”Politica este un sport de echipă, există o majoritate şi aţi văzut-o manifestându-se la foarte multe voturi, în legătură cu decizii importante, lucrul ăsta trebuie respectat pentru că este un vehicul care asigură tuturor posibilitatea de e se exprima, de a contribui, de a veni permanent cu idei, dar contează şi imaginea şi credibilitatea pe care o proiectezi în interior pe când, dacă îţi ataci propriul partid mereu, s-ar putea să existe şi probleme care sunt reglementate de statut”, a spus Stroe.

”E păcat că sunt şi la noi în partid - nu doar la noi, toate partidele au - oameni care se situează împotriva propriului partid, ba mai mult, zugrăvesc tot felul de peisaje apocaliptice. Dacă ar trebui să ne luăm după sondaje sau după cifre sau interesul electoral pe care îl avem la anul, asta ar înseamna să ne abatem de la marea responsabilitate asumată aceea de a guverna împreună”, a mai declarat liberalul.