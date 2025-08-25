PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, 25 august, că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt două chestiuni care trebuie clarificate și anume pe zona de măsuri fiscale și pe cea de administrație.

Sorin Grindeanu a anunțat că le va propune colegilor săi revenirea la ședințele coaliției.

”Vom reveni - așa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Politic Național, în același mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul, discutând pe parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Dar săptămâna aceasta eu cred că e nevoie dacă se dorește a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe. O să vedem ce va decide....”, a declarat Grindeanu.

El a fost întrebat care sunt măsurile pe care nu s-au înțeles.

”Am anunțat și în urmă cu o săptămână. Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conține. Suntem de acord cu zona de... noua formă a legii insolvenței, suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de sănătate. Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie a fi clarificate și discutate în această săptămână: pe zona de măsuri fiscale, pachetul 2, și pe zona de administrație. Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a răspuns liderul PSD.

El a adăugat că este vorba de lucruri care țin de taxarea capitalului și de multinaționale.

”Lucrurile care țin de taxarea capitalului, lucrurile care țin de multinaționale, acele propuneri pe care noi le-am spus și de aceea ele trebuie să găsească un numitor comun, ceea ce propunem noi cu ceea ce vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. De aceea eu cred că e necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână, înainte de a promova acest pachet. De ce? Pentru că, vă dau un exemplu, astăzi, când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Atunci aș vrea să văd forma inițială pe care o propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, să o discutăm în interiorul fiecărui partid, în speță, eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și de președinții de Consiliul Județean PSD care s-au întâlnit cu premierul și cu ceilalți miniștri lunea trecută și să ajungem la cel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

El a precizat care sunt pașii care trebuie făcuți în aceste zile.

”De aceea spun astăzi sigur da, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuții. Dar ăsta este un prim pas. Pasul doi și cel mai important este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere, de care aminteam și unde în continuare avem de reglat câteva lucruri: finanțe și administrație. Și mâine poate și poimâine o altă coaliție care să definitiveze forma pachetului”, a subliniat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a adăugat că, dacă pachetul se referea numai la eliminarea privilegiilor, atunci nu mai era nicio divergență.

”Eu am spus...și am spus asta în urmă cu două săptămâni și mâine, dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor, doar că acest pachet nu se dorește a fi doar pe eliminarea privilegiilor. Nu avem nicio divergență, nici astăzi”, a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă a văzut cum este rectificarea bugetară, președintele interimar al PSD a răspuns: ”Astăzi mă aștept să vină ministrul Nazare la coaliție și să ne prezinte o formă dacă PSD-ul... v-am spus care e propunerea cu care merg în ședință la ora 11. Dacă PSD-ul va da votul să revenim, mă aștept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliție să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor fi parte din pachetul 2 și după care să discutăm în mare și despre rectificare unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanțarea investițiilor și dacă ne referim la obiective mari de investiții sau la cele mici.”

