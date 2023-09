Reacția lui Ciolacu după ce USR şi Forţa Dreptei au sesizat CCR pe măsurile fiscale: ”E dreptul lor”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că este dreptul Opoziţiei să formuleze sesizări la Curtea Constituţională, referindu-se la sesizarea USR şi partidului Forţa Dreptei asupra legii privind măsurile fiscale pe care Executivul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

„Ce a declarat Curtea, că nici nu cred că au primit sesizarea? Eu o am (sesizarea - n.r.), că am primit-o, că sunt prim-ministru al României, dar eu niciodată nu am comentat o decizie a Curţii”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat vineri după întâlnirea cu sindicaliştii Complexului Energetic Hunedoara, despre sesizarea făcută de USR şi Forţa Dreptei la CCR pe legea măsurilor fiscale pe care şi-a asumat răspunderea Guvernul.

Chestionat cum vede această acţiune, în calitate de preşedinte al PSD, Ciolacu a răspuns: „E dreptul lor să o depună”.

USR şi Forţa Dreptei au depus, vineri, la Curtea Constituţională sesizarea care vizează legea privind unele măsuri fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu şi-a asumat răspunderea în Parlament. Documentul este semnat şi de către doi parlamentari liberali, Dan Vîlceanu şi Gheorghe Pecingină.

Parlamentul s-a reunit, marţi, de la ora 18.00, pentru asumarea răspunderii pe legea care prevede unele măsuri fiscal bugetare.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la începutul discursului în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care îşi asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul de măsuri fiscale, că ”de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat, s-a terminat cu excepţiile din mediul privat”.