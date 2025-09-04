Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE

Angajații Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor să atace în instanță legea care le reduce numărul de posturi și veniturile. Aceștia, printre cei mai bine plătiți bugetari din România, s-ar putea alia cu firma de avocatură a europarlamentarului AUR, Gheorghe Piperea, pentru a-și păstra beneficiile.

Angajații ANCOM sunt în discuții, deocamdată preliminare, cu mai multe case de avocatură, dar favorită ar fi cea a lui Gheorghe Piperea, potrivit informațiilor site-ului de investigații Snoop. Informațiile au fost confirmate chiar de către sindicaliști.

„E adevărat că cei de la Piperea & Asociații au fost mult mai bine pregătiți. Vrem să alegem cei mai buni avocați să ne reprezinte”, a declarat, pentru Snoop, președintele sindicatului din ANCOM, Radu Dinu.

ANCOM are 659 de angajați, iar salariul mediu net este de 12.934 lei. Este o companie de stat autonomă, adică aparține statului, și are monopol pe domeniul reglementării comunicațiilor, raportând că se autofinanțează.

E-mailul care a informat angajații

Președintele sindicatului din ANCOM, Radu Dinu, i-a anunțat pe angajații instituției, printr-un e-mail intern consultat de Snoop, că a început consultările cu cinci case de avocatură, „selectate pentru experiența lor în litigii de muncă și notorietatea profesională”.

Dinu precizează că alegerea casei de avocatură va fi făcută prin vot. Termenul este finalul acestei săptămâni.

Una dintre favorite este societatea unde partener fondator este europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, conform surselor din sindicatul ANCOM, citate de Snoop.

După prima rundă de consultări cu avocații, Dinu i-a anunțat pe sindicaliști că nu dorește să continue discuțiile cu una dintre celelalte case de avocatură, argumentând că au venit la întâlnire „nepregătiți, deși au solicitat documente înainte”.

În același mesaj, șeful sindicatului din ANCOM a lăudat casa lui Piperea pentru că reprezentanții „au răspuns punctual la toate întrebările noastre; au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret”.

„S-au arătat dispuși să vină în fața tuturor colegilor interesați pentru o prezentare detaliată și o sesiune de întrebări și răspunsuri”, a mai transmis Dinu.

Contactat de Snoop, șeful sindicaliștilor din ANCOM a negat că Piperea & Asociații ar fi favorită să-i reprezinte în instanță.

„Analizăm toate ofertele. Avem patru-cinci posibile variante, este și Piperea printre ele, dar nu aș putea spune că este favorită, încă mai așteptăm două oferte. Decizia se supune votului membrilor de sindicat, vreo 450, nu o ia o persoană sau două”, a declarat Radu Dinu.

Întrebat dacă și-a pus problema unui posibil conflict de interese, având în vedere că e o casă de avocatură fondată și coordonată de un politician AUR, Dinu a subliniat că a luat în calcul și acest aspect, însă mai important este să aibă avocați buni.

„Ideea noastră principală e să lucrăm cu o casă de avocatură care să ne crească șansele de a câștiga procesul și de a invoca excepția de neconstituționalitate a legii”, a declarat pentru Snoop.

Europarlamentarul AUR a criticat măsurile fiscale

Piperea este un critic constant al pachetelor de măsuri fiscale planificate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

La rândul său, liderul de sindicat Dinu a explicat că disponibilizarea a aproximativ 200 de angajați ar duce la destabilizare. În ecuație apare și o membră PNL.

Politicieni implicați

Valeriu Zgonea, care conduce ANCOM din 2023, fiind numit la propunerea PSD, nu a dorit să comenteze situația. Conform ultimei declarații de avere, publicată în iunie 2024, Zgonea încasa anual de la instituție un salariu de 415.697 de lei, adică 34.641 de lei lunar.

Și soția sa, Carmen Laura Zgonea, este angajată ANCOM pe post de consilier de specialitate pe probleme de dezvoltare instituțională, funcție pentru care era remunerată cu 278.015 de lei anual (23.167 de lei lunar), după cum apare în declarația de avere a soțului din 2024, pentru că în propria declarație de avere, din 2023, Carmen Zgonea și-a anonimizat salariul.

La discuțiile cu firmele de avocatură, sindicatul ANCOM a fost reprezentat de Anca Ioniță, membră a PNL Sector 6. Ioniță ocupă funcția de expert la Direcția de Dezvoltare Instituțională.

Ioniță a spus că nu vede nicio problemă în faptul că este membră PNL și contestă măsurile propuse de premierul care conduce și partidul din care face parte.

„Nu are nicio legătură calitatea mea de membru de partid cu calitatea de angajată ANCOM, nu se suprapun cele două. Vi s-a spus și că sunt angajată pe bază de concurs de 21 de ani? Chestie care nu are nicio legătură cu partidul. Dacă există un document care să-mi arate că sunt într-o incompatibilitate în acest sens, atunci mă voi retrage”, a spus Anca Ioniță.

Aceasta a mai declarat că va contesta „din calitate de angajat de 21 de ani al ANCOM niște lucruri care mă afectează în mod direct, independent de activitatea mea de partid”.

Conform ultimei declarații de avere, publicate anul trecut, Anca Ioniță încasa anual de la ANCOM 193.868 de lei, adică 16.155 de lei lunar.

