Bolojan face un portret întunecat economiei României: "Criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pentru investiții"

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 12:09
Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Manfred Weber FOTO Captură video Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații la finalul Biroului Executiv al PNL, după întâlnirea cu președintele PPE, Manfred Weber.

„Am avut discuții pe două componente importante: agenda europeană și cea de politică internă care ține de PNL și PPE. Pe componenta de politică europeană: sunt două direcții importante pe care vom acționa convergent, pe partea de competitivitate și de apărare. Pentru România, o Europă puternică și prosperă este un obiectiv important la care lucrăm împreună. Componentele acestea, competitivitate și apărare, sunt bazele prosperității și a succesului Europei. Am stabilit să acționăm împreună pentru a susține, prin Parlament, Guvern și grupul PPE aceste două direcții pentru a avea o Europă cu o economie puternică și cu o economie sigură și o Europă cu o apărare importantă mai ales pe flancul de est, ca urmare a contextului actual”, a declarat Bolojan.

Acesta a reamintit contextul economic dificil în care se află România și a specificat dorința Guvernului de a continua investițiile care nu se mai pot realiza prin PNRR prin includerea lor în viitorul buget european.

„În plan intern, știți care este situația dificilă în care ne aflăm din punct de vedere bugetar. Avem o criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pentru investiții. Am vorbit despre susținerea PPE pe componenta de deficit, pentru a putea intra pe traiectoria de reducere a deficitului în 2-3 ani de zile, pentru ca șocul pe plan intern să fie atenuat. Prin dialog cu C.E., vrem să putem avea un acord pentru ca măsurile să fie suportabile social și să ducă la corectarea deficitului”, a mai declarat premierul.

Acesta a vorbit și despre măsurile plănuite de Guvern pentru păstrarea unui volum mare de investiții în România.

„Pe partea de proiecte de investiții, este vorba despre fondurile prin PNRR și fondurile de coeziune pentru viitoarea perioadă de programare. Aici suntem interesați să putem derula proiectele din PNRR în condiții cât mai bune. Finalizarea și derularea proiectelor se poate face cu modificarea unor jaloane pe care nu le mai putem respecta. Avem nevoie de un dialog constructiv cu C.E. în acest sens. De asemenea, proiectele care nu pot fi incluse în PNRR să fie transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune. Aici sunt o parte din spitale și lucrări de infrastructură mare, ca autostrăzi și drumuri expres. Un dialog este necesar aici cu C.E. ca viitorul program să permită preluarea acestor proiecte, pentru a menține un volum important de investiții care să creeze condiții de dezvoltare pentru România”, a mai declarat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a reușit să treacă prin guvern al doilea pachet de austeritate, cu noi majorări de taxe și impozite. El amână însă reducerea posturilor din administrația publică...
Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își depune mandatul dacă nu se ajunge la o soluție pentru a reduce numărul de angajați la stat, au relatat surse din PSD și PNL pentru HotNews....
  Bolojan face un portret întunecat economiei României: "Criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pentru investiții"
