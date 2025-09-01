Coaliția analizează noi creșteri de TVA. Discuțiile vizează și noi măsuri privind pensiile și salariile

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 13:42
502 citiri
Coaliția analizează noi creșteri de TVA. Discuțiile vizează și noi măsuri privind pensiile și salariile
Guvernul României - FOTO gov.ro

Coaliția de guvernare analizează o nouă posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%. De asemenea, TVA pentru HoReCa ar putea să ajungă la 21%, de la 11% cât este de la 1 august.

Măsurile s-ar putea aplica începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ, au declarat surse politice, conform Adevărul. Decizia este luată în calcul pe fondul nevoii de a găsi fonduri suplimentare pentru rectificarea bugetară și pentru reducerea deficitului, conform angajamentelor asumate cu Comisia Europeană.

Conform variantelor discutate, pensiile și salariile bugetarilor ar urma să rămână înghețate și în 2026.

Un alt subiect discutat este „egalizarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa”, care ar putea ajunge la 21% începând cu 2026.

Pe de altă parte, cheltuielile statului, inclusiv cele militare, sunt prognozate să crească.

Măsurile vin în contextul în care Executivul se confruntă cu dificultăți în reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului.

Guvernul intenționează să își asume luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament pe noi măsuri de reducere a cheltuielilor statului.

Executivul a decis să împartă întregul pachet în șase părți: Fiscalitate și insolvență, Reforma companiilor de stat, Reforma autorităților de reglementare (ANCOM, ASF, ANRE), Reforma în sănătate, Schimbările din administrație, Pensiile speciale ale magistraților.

PNL, avertisment privind viitorul Coaliției. Condițiile puse de Bolojan pentru a nu demisiona. Premierul, iritat și de declarațiile lui Nicușor Dan SURSE
PNL, avertisment privind viitorul Coaliției. Condițiile puse de Bolojan pentru a nu demisiona. Premierul, iritat și de declarațiile lui Nicușor Dan SURSE
PNL avertizează cu posibila rupere a coaliției, în contextul zvonurilor privind o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan, dacă partenerii de la guvernare nu acceptă reforma administrației...
Bolojan face un portret întunecat economiei României: "Criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pentru investiții"
Bolojan face un portret întunecat economiei României: "Criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mari și angajamente supradimensionate pentru investiții"
Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații la finalul Biroului Executiv al PNL, după întâlnirea cu președintele PPE, Manfred Weber. „Am avut discuții pe două componente...
#masuri fiscale, #crestere TVA, #inghetare salarii, #inghetare pensii, #asumare raspundere Guvern , #stiri politice
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

