Coaliția analizează noi creșteri de TVA. Discuțiile vizează și noi măsuri privind pensiile și salariile

Coaliția de guvernare analizează o nouă posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%. De asemenea, TVA pentru HoReCa ar putea să ajungă la 21%, de la 11% cât este de la 1 august.

Măsurile s-ar putea aplica începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ, au declarat surse politice, conform Adevărul. Decizia este luată în calcul pe fondul nevoii de a găsi fonduri suplimentare pentru rectificarea bugetară și pentru reducerea deficitului, conform angajamentelor asumate cu Comisia Europeană.

Conform variantelor discutate, pensiile și salariile bugetarilor ar urma să rămână înghețate și în 2026.

Un alt subiect discutat este „egalizarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa”, care ar putea ajunge la 21% începând cu 2026.

Pe de altă parte, cheltuielile statului, inclusiv cele militare, sunt prognozate să crească.

Măsurile vin în contextul în care Executivul se confruntă cu dificultăți în reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului.

Guvernul intenționează să își asume luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament pe noi măsuri de reducere a cheltuielilor statului.

Executivul a decis să împartă întregul pachet în șase părți: Fiscalitate și insolvență, Reforma companiilor de stat, Reforma autorităților de reglementare (ANCOM, ASF, ANRE), Reforma în sănătate, Schimbările din administrație, Pensiile speciale ale magistraților.

