Guvernul pregătește concedieri masive. Zeci de mii de angajați din administrație vor pleca. Ce posturi sunt vizate

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:00
317 citiri
Guvernul pregătește concedieri masive. Zeci de mii de angajați din administrație vor pleca. Ce posturi sunt vizate
Guvernul pregătește concedieri masive FOTO Facebook/Guvernul Romaniei

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți că 40.000 de posturi din administrația locală și centrală vor dispărea și că numărul de consilieri ai aleșilor locali și demnitarilor naționali se va reduce cu 57%, ajungând „de la aproximativ 10.700 de posturi, până la aproape 6.000 de posturi".

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil”, a declarat ministrul. Zeci de mii de angajați din administrația locală și centrală vor fi concediați.

Acesta susține că posturile nu vor fi reduse în mod uniform și că vor fi cazuri unde se vor desființa doar posturi vacante.

„Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient - cu mai multe posturi vacante - se vor putea desființa doar posturile vacante”, a explicat Cseke Attila.

„În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus oficialul.

Cseke Attila a anunțat și o „reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național".

„De la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la prim-ministrul până la cele de secretar de stat, se va ajunge la aproape 6.000 de posturi.”

„Premierul va avea cinci în loc de opt.”

La viceprimari, cabinetele de consilieri vor fi desființate.

„Miniștrii au patru, vor avea trei consilieri. Premierul va avea cinci în loc de opt, la fel și vicepremierii și în administrația centrală la fel. 6.000 de posturi din 10.000.”

Ministrul a mai spus că la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi.

„În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete și 4.000 pe Poliția Locală”, a subliniat Cseke Attila.

"În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
"În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni seara, 25 august, că în majoritatea covârșitoare a claselor nu există schimbări în anul școlar 2025 - 2026, măsurile fiscal-bugetare...
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum...
#masuri fiscale, #concedieri bugetari, #posturi administratia publica desfiintate, #reducere posturi , #disponibilizari
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul pregătește concedieri masive. Zeci de mii de angajați din administrație vor pleca. Ce posturi sunt vizate
  2. Premieră medicală. Medicii chinezi au transplantat un plămân de porc la om. Cât timp a funcționat organul
  3. Polițist prins băut la volan. IPJ Galați susține că nu era în timpul serviciului și că face anchetă
  4. Încep să crească temperaturile pe final de august după valul de aer rece. Câte grade vom avea în Capitală
  5. UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO
  6. A intrat în vigoare suprataxa vamală de 50% impusă de SUA produselor din India. Trump vrea ca New Delhi să renunțe la petrolul rusesc
  7. Accident grav în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite FOTO
  8. Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
  9. Republica Moldova: Liderii europeni care merg la Chișinău pentru a-i convinge pe moldoveni să-l ignore pe Putin
  10. Secretomania în jurul sprijinului pentru Ucraina hrănește propaganda rusă. Care este adevărul despre ajutoarele acordate de România