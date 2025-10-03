Guvernul revitalizează proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul. Care vor fi cei mai loviți bugetari

Proiectul de Ordonanță de urgență care interzice cumulul pensiei cu salariul este aproape finalizat la Ministerul Muncii.

Documentul, care fusese lansat în dezbatere publică în august, dar ulterior abandonat, este aproape gata și ar putea fi inclus în Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare pregătite de Guvernul condus de Ilie Bolojan, scrie Știri pe surse.

Cel mai puternic afectați de acest proiect se pare că vor fi bugetarii din zona de pensii speciale și cei din companiile de stat.

În zonele cu puternic impact social, în special educație și sănătate, Guvernul va introduce o serie de excepții, ca urmare a lipsei de resurse umane.

De asemenea, în educație sunt două puncte vulnerabile: în mediul preuniversitar, în special în zona rurală, dacă ar fi pensionați profesorii, atunci riscăm să avem multe școli fără profesori.

Acest proiect ar putea intra în ședința coaliției de săptămâna viitoare, care a fost convocată pentru marți.

Propunerea, eliminată din pachetul 2

Interzicerea cumulului pensie – salariu a fost eliminată din pachetul 2 de măsuri fiscale ca urmare a unor îngrijorări cu privire la constituționalitatea prevederii.

Ads

Conform proiectului lansat în dezbatere publică în august, dacă un funcționar rămânea în activitate după pensionare, plata pensiei se suspenda pe perioada respectivă.

La acea dată, sindicaliștii au avertizat că interzicerea cumulului pensiei cu salariul va agrava criza de personal din unele domenii importante.

Ce declară Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan anunța, pe 21 iulie 2025, că va analiza posibilitatea luării unei măsuri care să interzică cumulul pensiei cu salariul în sectorul public.

Potrivit prim-ministrului, sunt circa 10.000 de angajați în această situație.

”Cred că în condițiile în care în anumite instituții se vor face reduceri de personal și acest lucru îl văd ca inevitabil în perioada următoare, ar fi cel puțin mai corect din punct de vedere moral ca cel care pleacă să fie un om care deja beneficiază de un câștig, de o pensie, ca urmare a pensionării anticipate, în loc să plece, să spunem, un tânăr care ar putea să rămână acolo. Vom analiza această posibilitate de a adopta o măsură care să interzică cumulul pensiei cu un salariu în sectorul public”, a declarat Bolojan.

Ads

Ilie Bolojan a mai subliniat că înainte de a lua o decizie se va asigura că măsura respectă prevederi constituționale.

”Dar înainte de a anunța astfel de măsuri, trebuie să te asiguri că ele respectă decizii ale Curții Constituționale și rămân în picioare. Altfel, dacă faci măsurile și după aceea verifici, există riscul să fie anulate. Și nu mai e niciun fel de credibilitate când se întâmplă astfel de decizii. Și eu nu sunt adeptul să facem declarații sau lucruri de formă, ci să analizăm și atunci când se ia o decizie în sensul acesta, să o ducem până la capăt”, a spus Bolojan.

Ads