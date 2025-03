Cum se descurcă în 2025 angajații din IT după eliminarea facilităților fiscale. Prea puțini angajatori suportă scăderile de salarii

Eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultură, introdusă prin așa-numita ”Ordonanța Trenuleț” anul trecut, a început să își facă simțite efectele încă din 2024, însă de la începutul acestui an mai multe studii de piață și voci ale analiștilor din domeniu au avertizat că modificările fiscale operate de Guvern pentru a genera venituri crescute la bugetul de stat au creat o breșă în relația dintre angajator și angajat în toate domeniile afectate, cu precădere în cel IT.

Deși statul a estimat un plus de 300 de milioane de euro anual pe seama noilor încasări din contribuții, majoritatea companiilor din IT refuză să compenseze integral pierderile salariale ale angajaților, ceea ce pune presiune pe un sector care deja se confruntă cu un deficit anual de 10.000-20.000 de specialiști. În lipsa unor măsuri compensatorii din partea angajatorilor, mii de programatori și ingineri software resimt direct impactul creșterii taxelor, cei mai mulți fie migrând spre domeniul freelance, fie rămânând fără altă opțiune decât să accepte starea de fapt, în contextul în care piața angajărilor în domeniu pare și blocată, din pricina presiunilor economice de fond tot mai accentuate.

Cum au reacționat angajatorii la perspectiva creșterii cheltuielilor salariale

Conform unei analize PwC România din ianuarie, doar unu din zece angajatori din IT, construcții și agricultură a ales să majoreze salariul brut al angajaților afectați de noile măsuri fiscale. 43% dintre firmele chestionate au decis să mențină salariul brut neschimbat, iar 30% nu au luat încă o decizie. Astfel, pentru majoritatea angajaților din IT, salariile nete au scăzut cu sume cuprinse între 650 și 1.125 de lei, în funcție de venitul brut, ca urmare a reintroducerii contribuției obligatorii la Pilonul II de pensii și a impozitării veniturilor.

În timp ce unele companii au încercat să atenueze impactul acestor măsuri prin beneficii suplimentare sau programe de dezvoltare profesională, acestea nu reușesc să substituie pierderea veniturilor lunare. Totodată, 46% dintre angajatori nu au luat nicio decizie privind ajustarea salarială, ceea ce indică o lipsă de predictibilitate pentru angajații din sector.

Sondajul HR Barometru realizat de PwC România la începutul acestui an a arătat că mai mult de jumătate dintre companiile din IT se așteaptă deja la o scădere a motivației și productivității angajaților, iar patru din zece firme au în vedere o fluctuație tot mai crescută de personal pe parcursul anului. Mai mult, temerile sunt împărtășite și de reprezentanții industriei, care avertizează asupra riscurilor pe termen lung ale acestei politici fiscale. „Eliminarea facilităților fiscale vine într-un moment de fragilitate pentru industria IT, care se confruntă cu provocări semnificative atât la nivel național, cât și internațional. România a fost un hub tehnologic datorită unor condiții fiscale competitive. În lipsa acestora, companiile pot reconsidera investițiile în regiune", au avertizat în presa locală timișoreană reprezentanții Banat IT, organizație care reunește mai mulți jucători importanți ai sectorului din vestul țării.

Analiștii economici estimează că, pe termen mediu, o parte dintre profesioniștii IT vor migra spre țări care oferă condiții fiscale mai favorabile. Foarte mult timp, piața muncii din România a fost teren fertil pentru piața de outsourcing în domeniul IT. Programatorii români, bun vorbitori de engleză și foarte maleabili în limbajele de programare cerute de clienții vestici, au crescut în popularitate și prin faptul că, deși salariile din domeniul făceau topurile naționale, erau încă la niveluri mai reduse față de Europa de Vest și piața americană. Cu cât au crescut taxele, presiunea fiscală generală pusă pe companii a început să creeze și un declin al atractivității pieței în general pentru străini.

„Piața muncii din IT este deja afectată de un deficit anual de până la 20.000 de specialiști. Dacă această tendință de stagnare salarială continuă, ne putem aștepta la o creștere a migrației talentelor spre alte piețe europene mai atractive", explica recent analistul economic Adrian Negrescu.

Deja se resimt efectele asupra competitivității industriei

Reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) au avertizat la rândul lor că eliminarea facilităților fiscale va reduce competitivitatea firmelor românești, afectând capacitatea acestora de a atrage noi proiecte și clienți internaționali. „Orice creștere a costurilor se va traduce într-o scădere a profitabilității companiilor, ceea ce va eroda competitivitatea acestora la nivel regional și global. Nu toate costurile pot fi transferate în contractele cu clienții, mai ales în cazul celor aflate deja în derulare", sublinia un raport ANIS la începutul anului, potrivit Termene.ro.

„Media creșterii taxelor pe muncă în sectorul IT, de exemplu, este undeva de 650 de lei, atât pierde majoritatea salariaților ce se află în această situație. Pentru stat, câștigul acesta nu este foarte mare, vorbim undeva la 300 de milioane de euro în fiecare an în plus la buget. Firmele din domeniu vor avea de ales și cred că vor alege calea corectă de a încerca să-și susțină angajații, să le ofere soluții pentru a-i păstra și a merge mai departe. Este o misiune imposibilă într-un sector extrem de volatil să vii cu măsuri de restructurare a personalului doar prin prisma faptului că nu mai beneficiezi de niște facilități pe care oricum trebuia să anticipezi că la un moment dat vor fi scoase”, a completat Negrescu pentru sursa citată.

În acest context, se pune problema sustenabilității creșterii industriei IT pe termen lung. România rămâne una dintre cele mai importante piețe IT din Europa Centrală și de Est, însă schimbările fiscale recente ridică semne de întrebare asupra viabilității acestei poziții. Un indicator relevant este cererea pentru spații de birouri: potrivit unui raport Cushman & Wakefield Echinox, IT-ul a fost principalul motor al pieței de office în ultimii cinci ani, reprezentând peste 35% din noile contracte de închiriere. Totuși, tendința este estimată să încetinească progresiv în cazul în care firmele își ajustează planurile de expansiune sau dacă reduc din costuri pentru a compensa taxele ridicate și cheltuielile salariale necesare pentru a se păstra la un nivel bun de competitivitate.

Astfel, deși industria IT are un aport de 8% la PIB-ul României, fiind considerată în ultimul deceniu unul dintre cele mai dinamice și inovatoare sectoare economice ale țării noastre, eliminarea scutirii de impozit vine într-un moment în care sectorul ar fi avut nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru a-și menține ritmul de creștere. Guvernul mizează pe câștiguri bugetare pe termen scurt, imediate, însă măsurile au început să-și lase amprenta pe perspectivele economice pe termen lung ale sectorului, atât ținând cont de deciziile de investiție ale firmelor, cât și fluxul de talente din industrie.

