Un PSD-ist îl acuză pe Ilie Bolojan de imaturitate politică: „După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci”

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 15:10
709 citiri
Premierul Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Anunțul că Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia din funcția de premier dacă nu îi sunt acceptate solicitările legate de reforma administrației locale este întâmpinat cu declarații acide din partea membrilor PSD.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești care suportă deja consecințele “reformei” marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică și lupul… Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliție și românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate și hazard, nu leadership. Și nimeni nu te mai ia în serios”, a transmis Mihai Fifor pe Facebook.

Fifor cataloghează afirmația lui Bolojan că se va retrage drept „o doză de imaturitate politică și incapacitate de a purta un dialog politic constructiv”.

„Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa doar pentru că are în spate o coaliție din care fac parte mai multe partide”, spune liderul PSD Arad. „Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv și dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, atunci să își ia jucăriile și să plece, dar să-și asume și toate consecințele negative pe care le va produce asupra economiei naționale cu acest comportament imatur”, mai spune el.

PSD nu va bloca o reformă a administrației locale prin eliminarea cheltuielilor inutile, spune Fifor, „dar nu acceptăm tăieri de tip „ghilotină”, impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realitățile din teren”.

Reforma administrației locale, amânată

Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost spart în șase proiecte, dar liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe partea care vizează tăierile din administrația locală și au amânat discutarea lui cu două săptămâni.

Problemele ar fi pornit de la o modificare a modului de calculare a numărului de concedieri. Conform presei, Bolojan a schimbat metoda de calcul, după ce prima variantă nu ar fi dus la concedieri efective.

Probleme în coaliție

PNL avertizează cu posibila rupere a coaliției, în contextul zvonurilor privind o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan, dacă partenerii de la guvernare nu acceptă reforma administrației locale.

„Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, transmite PNL pe pagina sa de Facebook.

