Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului, publicat oficial de Ministerul Finanțelor. CASS mărit pentru mii de contribuabili și impozite mai mari cu 30%

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, pe 14 august, proiectul privind al doilea pachet de măsuri fiscale, anunțat deja din iulie, care include schimbări privind taxarea multinaționalelor, majorarea capitalului social pentru SRL, introducerea unei taxe pe colete sub 150 euro, majorarea bazei de calcul pentru CASS la 90 de salarii minime brute pe țară, restricții la cesiunea părților sociale din companii, dar și modificări la eșalonarea datoriilor, majorarea impozitului pe câștigul din tranzacțiile bursiere, pe lângă alte măsuri menite să contribuie la dar și multe alte măsuri menite să țină în frâu deficitul bugetar.

Noul pachet de măsuri, alături de expunerea de motive, include următoarele schimbări legislative:

Baza anuală de calcul a CASS se mărește la 90 de salarii minime brute pe țară. Practic, plafonul maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, se mărește de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată la 90 de salarii minime brute pe țară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026. Proiectul propune implementarea măsurilor începând cu veniturile aferente anului 2026.

Crește capitalul social al SRL de la 200 la 8.000 lei. „Suma de 8000 lei a rezultat ca urmare a actualizării nivelului de capital social de 200 de lei cu indicele prețului de consum ianuarie 1990 – decembrie 2024”, arată proiectul. Societățile deja înființate își vor majora capitalul social fie cu ocazia realizării de mențiuni, fie cu ocazia modificării actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani. După expirarea acestui termen, societățile care nu se vor conforma vor fi dizolvate, mai spune proiectul de lege.

Pentru multinaționale, se înlocuiește IMCA cu o taxă pe afiliați. Mai exact, se va abroga impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru stabilirea impozitului pe profit datorat, începând cu anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026. IMCA a fost instituit începând cu 1 ianuarie 2024 în cazul plătitorilor de impozit pe profit, care au realizat în anul precedent, o cifră de afaceri peste 50.000.000 euro și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

Amintim și că impozitul suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale – ICAS, se aplică până la 31 decembrie 2025/ultima zi a anului fiscal modificat care se încheie în anul 2026. În plus, instituțiile de credit datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri.

O nouă listă de activități profesionale devin nedeductibile la calculul rezultatului fiscal vizează contribuabilii care depășesc un anumit procent cu cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, cheltuielile cu dobânzile, cu entități afiliate, în raport cu totalul cheltuielilor de aceeași natură.

Se propune calificarea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielilor de management, consultanță, cheltuielilor cu dobânzile, efectuate cu entități afiliate ca fiind nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal, dacă ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor de această natură este mai mare de 3%.

Proiectul de lege propune implementarea unei taxe fixe de 25 lei pe colete sub 150 euro, practic pentru fiecare colet provenit din spațiul extracomunitar, livrat direct consumatorilor din România prin intermediul furnizorilor de servicii poștale autorizați pe teritoriul României.

Potrivit documentului publicat în transparență, se instituie în sarcina persoanelor juridice obligația deținerii unui cont la o instituție de credit din România pe toată durata desfășurării activității, începând de la 1 ianuarie 2026. Persoanele juridice nou înființate sunt obligate să deschidă un cont la o instituție de credit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înființării.

Proiectul limitează, totodată, perioada de inactivitate la maxim 1 an pentru persoanele/entitățile care vor intra în inactivitate după intrarea în vigoare a legii, respectiv 3 ani pentru inactivare voluntară (la Oficiul Național al Registrului Comerțului). În cazul în care inactivii care depășesc perioada maximă reglementată nu se reactivează, li se va solicita de către ANAF insolvența, lichidarea sau radierea, după caz, potrivit legii.

În ceea ce privește datoriile deja deținute de firme, cele care cer procedura de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante trebuie să prezinte o garanție suplimentară (contract de fidejusiune) în anumite situații. Se schimbă, totodată, și condițiile de cesiune a părților sociale ale asociatului unei societăți cu răspundere limitată care deține controlul societății este opozabilă organului fiscal central în anumite condiții:

a) în termen de 15 zile de la data cesiunii, cedentul, cesionarul sau societatea notifică organului fiscal central actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați;

b) dacă societatea înregistrează obligații de plată la bugetul general consolidat administrat de organul fiscal central, aceasta sau cesionarul constituie garanții potrivit art. 211 lit. a) și/sau b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) la înregistrarea cesiunii în registrul comerțului, dacă societatea înregistrează obligații de plată la bugetul general consolidat administrat de organul fiscal central, se prezintă dovada acordului organului fiscal cu privire la constituirea de garanții.

Cresc major impozitele pentru câștigurile bursiere

Proiectul de lege publicat joi de Ministerul Finanțelor introduce majorarea cotelor de impozit aplicabile veniturilor sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitățile prevăzute de lege, astfel:

cota de 1% aplicabilă fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii se majorează la 2%;

aplicabilă fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii cota de 3% aplicabilă fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, de la data dobândirii se majorează la 4%

Se impun noi sancțiuni dure dacă nu sunt regularizate împrumuturile acordate acționarilor cu dividendele de încasat. Defalcat, societăților care distribuie trimestrial dividende, li se interzice să acorde acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului. Sancțiunile constau în amendă în cuantum de cel puțin 5.000 lei și urmează să fie aplicată de MF și ANAF.

În ceea ce privește închirierile în scop turistic, se elimină modalitatea de stabilire a venitului net anual pe bază de normă de venit, inclusiv renunțarea la posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real și introducerea unei noi modalități de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal. Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, fiind impozit final.

Pentru cei care închiriază pe termen scurt între 1 și 7 camere inclusiv, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, venitul net anual din închirierea pe termen scurt a camerelor se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut.

Se introduc bodycam-uri pentru funcționari din ANAF, AVR și testare psihologică la ONJN. Mai exact, se impune candidaților la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din ONJN să prezinte două avize: unul privind evaluarea psihologică complexă și altul privind nivelul de integritate;

Impactul net asupra veniturilor din impozitul pe profit de 1.214 miliarde lei în anul 2026 este rezultatul diferenței dintre efectul pozitiv generat de măsura reducerii deductibilității unor categorii de cheltuieli (consultanță, dobânzi, management, proprietate intelectuală) și impactul negativ generat de abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Și pentru acest pachet, premierul Bolojan ar vrea să își asume răspunderea în Parlament.

