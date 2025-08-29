Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 13:33
Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major
Prețurile pentru medicamente ar putea crește vertiginos FOTO Pixabay

Milioane de români cu boli cronice ar putea fi nevoiți să plătească mai mult pentru medicamente ca urmare a noilor măsuri propuse de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate care includ scăderea nivelului de compensare.

Conform propunerilor, unele medicamente care beneficiau de compensare de 90% (lista A) vor fi mutate în lista B, unde compensarea este de doar 50%. Altele vor trece chiar în lista D, unde compensarea este de doar 20%. În plus, pentru medicamentele din lista C (100% compensate) se va modifica prețul de referință, ceea ce ar putea genera coplată suplimentară pentru pacienți, scrie Libertatea.

Numărul pacienților afectați de această decizie depășește 10 milioane. Ei vor fi nevoiți să plătească în plus între 6 și 500 de lei pe medicament, lunar, conform unui comunicat APMGR.

Daniel Bran, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), a avertizat că impactul va fi major pentru pacienți.

„Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienți care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creștere a costurilor este resimțită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluții echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare”, a subliniat Daniel Bran.

APMGR semnalează întârzieri mari în includerea medicamentelor generice și biosimilare pe lista compensată imediat după expirarea brevetelor. Organizația cere modificarea legislației pentru introducerea imediată a medicamentelor generice în lista de compensare necondiționată.

Recent, premierul Ilie Bolojan declara că sistemul cheltuie prea mult pe medicamente inovatoare, deși există variante generice mai ieftine.

#masuri fiscale, #compensare medicamente, #reduceri bugetare, #boli cronice, #preturi medicamente , #stiri sociale
