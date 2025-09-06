Noi contre între cele mai mari partide din Coaliție pe tema cărților de identitate. PSD: „Reforma nu se face cu toporul”

Noi contre între cele mai mari partide din Coaliție pe tema cărților de identitate. PSD: „Reforma nu se face cu toporul”
Cartea electronică de identitate va fi gratuită pentru mai puțini români FOTO mai.ro

Reprezentanții PSD acuză Guvernul Bolojan că a dus la pierderea a 21 de milioane de euro prin PNRR și că milioane de români au rămas fără cartea electronică de identitate gratuită pentru că rețeaua de ghișee este insuficientă și personalul din administrație este prea puțin.

„Reforma nu se face cu toporul! Milioane de români au rămas fără cartea electronică de identitate gratuită pentru că rețeaua de ghișee este insuficientă și personalul din administrație este prea puțin. Rezultatul? România a pierdut 21 de milioane € din bani nerambursabili PNRR. În loc de 5 milioane de cărți electronice gratuite, se vor emite doar 3,5 milioane”, a transmis PSD Sector 5.

„Dacă s-ar fi aplicat „reforma cu toporul” dorită de premierul actual, am fi tăiat și ghișeele existente și am fi pierdut 264 de milioane de euro pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR”, au precizat social-democrații.

Aceștia susțin că vor „o reformă responsabilă, făcută cu cap, nu din pix” și cer criterii corecte, corelate cu digitalizarea și debirocratizarea administrației și servicii mai bune pentru oameni, „nu haos și pierderi uriașe pentru România”.

Buletinul digital este disponibil în România din martie. De la 1 august, cetățenii pot solicita Cartea Electronică de Identitate la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor.

Vineri, 5 august, Ministerul Afacerilor Interne a declarat că ținta de 5 milioane de cetățeni care vor primi cărți de identitate electronice nu poate fi atinsă, motiv pentru care Executivul a aprobat reducerea numărului de beneficiari la 3,5 milioane care să poată primi gratuit noile buletine.

Buletinul digital ar fi trebuit să coste 70 de lei doar în următoarele situații:

- pentru copiii sub 14 ani

- pentru a doua solicitare (în caz de pierdere, furt, deteriorare, schimbare de date personale).

Guvernul a invocat, pentru reducerea numărului de cărți de identitate electronice gratuite, motivul interesului scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul cererii premierului ca statul să reducă din cheltuieli.

Eliberarea celor 5 milioane de buletine electronice gratuite ar fi costat Guvernul aproximativ 70 de milioane de euro, iar dotarea serviciilor publice cu echipamente digitale și promovarea noilor buletine încă 80 de milioane de euro, deci un total de aproximativ 150 de milioane de euro.

Până pe 28 august au fost emise doar peste 430.000 de cărți electronice de identitate. Proiectul început în 2021 la Cluj nu a reușit să fie extins complet la nivel național nici până acum, iar termenul final de implementare este vara lui 2026.

