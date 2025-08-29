PSD și PNL, acuzate că au mințit în legătură cu solicitările C.E. și OCDE. Cum încearcă partidele să își mențină politrucii la companiile de stat

PSD și PNL sunt acuzate că fac totul pentru a-și menține în funcție persoanele numite în companiile de stat. Astfel, un proiect de lege realizat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de către pesedistul Radu Oprea, privind salariile mari și numirile politice din companiile de stat, se aplică doar pentru numirile viitoare, nu și pentru cele actuale.

Astfel, actualilor directori nu li s-ar aplica viitoarele măsuri ce vor fi impuse, care includ reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație, scăderea indemnizațiilor sau impunerea unor criterii de performanță.

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, ar fi mințit atunci când a spus că Uniunea Europeană și OECD se opun schimbării politrucilor numiți deja la conducerea companiilor de stat prin contracte de mandat, potrivit informațiilor Libertatea.

Oprea a justificat însă măsurile spunând că România are de îndeplinit o serie de obiective în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).

Ads

„A fost seara o decizie a coaliției pe acest subiect, referitor la faptul că reforma care este începută și care este coordonată de către SGG pe partea de guvernanță corporativă, unde dialogul cu Comisia Europeană și cu OCDE-ul este unul activ. În fapt, ca să fie mai clar, OCDE-ul a fost consultantul României, plătit direct de la Bruxelles, de către Comisia Europeană. (…) Sunt pași buni pe care România i-a făcut și care sunt apreciați atât de Comisie cât și de OCDE”, a susținut Oprea, citat de Mediafax.

De asemenea, Oprea a mai spus că numirile nu pot fi reluate, deoarece procedura ar duce la întârzieri și este posibil ca acestea să nu fie gata până în august 2026, data la care se termină PNRR. Prin urmare, România ar urma să piardă fondurile europene.

Ads

„Dacă noi începem și luăm de la capăt această reformă, fără a ajunge în intervalul de timp care este dat de către Planul Național de Redresare și Reziliență, riscul pentru România este de a pierde un miliard 200 de milioane de euro. Atât costă această reformă în Planul Național de Redresare și Reziliență”, a adăugat Oprea.

Aceeași justificare a fost dată și de Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.

Un alt argument al PSD și PNL este că legea nu este retroactivă, ci privește doar situațiile din viitor.

Statul nu știe de el

Libertatea a cerut SGG să furnizeze documentele în care OECD și Comisia Europeană cer să nu se refacă numirile deja realizate, așa cum a afirmat Radu Oprea, dar până acum instituția condusă de acesta nu a răspuns.

De asemenea, a cerut Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pâslaru, să spună dacă jaloanele în cauză sunt considerate închise, iar Comisia Europeană și-a schimbat optica în privința numirilor în companiile de stat. Nici MIPE nu a dat curs solicitării.

Ads

Contraargumentele lui Miruță

În urma acestor acțiuni, Radu Miruță – ministrul Economiei (USR) – a acuzat că reforma este „praf în ochi” și că „ne prefacem că schimbăm legea”, deoarece în final nu se schimbă nimic.

Miruță a cerut o dispoziție tranzitorie prin care să se specifice clar că prevederile se aplică și în situațiile deja existente. Acesta a spus că nu vede de ce persoanele deja numite s-ar teme ca activitatea să le fie măsurată prin criterii de performanță.

Comisia Europeană a criticat numirile

Comisia Europeană a criticat deja virulent numirile la conducerea companiilor de stat. În fapt, guvernanța companiilor de stat este jalon neîndeplinit în PNRR și, alături de pensiile speciale, acestea sunt marile întârzieri pentru eliberarea tranșelor.

Anul trecut, guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu a preferat să facă numiri politice la conducerea companiilor din Energie și Transporturi, în loc să facă reforma pentru a lua banii. Drept consecință, Comisia Europeană a blocat fondurile aferente acesteia.

Ads