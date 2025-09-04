Instituțiile statului nu vor mai primi bani la rectificarea bugetară. „S-au obișnuit să-și cheltuie toți banii, apoi să întindă mâna la rectificare.”

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri, 3 septembrie, că sunt foarte multe instituții care se obișnuiseră să își cheltuie bugetul în primele șapte-opt luni și apoi să ceară bani la rectificare, dar a adăugat că acum nu se va întâmpla acest lucru. El a anunțat că 2025 este primul an când nu vor mai primi alți bani la rectificare și trebuie să se descurce prin reașezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au.

Vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, care este adevărul despre situația bugetară a României.

”În 2024, în decembrie, când am preluat postul de ministru al Finanțelor, după trei, patru zile, și după ce am închis practic anul, pentru că a fost în preajma sărbătorilor această preluare de mandat, a fost foarte clar că în 2025, fără măsuri de reducere a cheltuielilor, nu se poate. Pentru că fiecare minister, fiecare ministru, până atunci a tot angajat, nu personal ministru, dar instituțiile sub ordine ale ministerului. Au tot crescut cheltuielile de personal, au tot crescut cheltuielile de funcționare. Și când am făcut bugetul la majoritatea ministerelor am prevăzut din ianuarie o reducere cu 5% a cheltuielilor de personal și de funcționare”, a afirmat Tanczos Barna.

El a adăugat că multe ministere nu au respectat această decizie.

”Foarte multe ministere timp de luni de zile n-au mișcat niciun deget. Și odată cu trecerea timpului, presiunea a crescut pe lunile care au rămas. Dacă nu ai făcut o reducere de 5% în februarie, ar trebui să faci mai mult în martie - decembrie, în perioada rămasă. Dacă nu ai făcut în primele 5 luni, trebuie să faci dublu în cele 4 luni rămase, dacă nu ai făcut de la începutul anului. Deci este nevoie de măsuri ferme de oprire a hemoragiei. Pentru că fiecare minister a cheltuit în neștire până atunci”, a mai declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Ads

El a explicat că abia în aprilie-mai s-a înregistrat o oprire a angajărilor la stat.

”Numărul angajaților a tot crescut. Abia undeva în luna aprilie-mai am văzut o primă oprire. (...) A trebuit să oprim creșterea numărului de persoane care sunt angajate la stat. Și acest lucru s-a întâmplat, acum variația este undeva de ordinul sutelor de persoane la un număr total de 1.300.000 de angajați, dar măcar s-a oprit. Cheltuielile totale cu salariile și cu personalul pe lună sunt de 14 miliarde. Această sumă trebuie să înceapă să scadă. Probabil primele semne se vor vedea în septembrie”, a mai afirmat Tanczos Barna.

El a precizat că multe instituții se obișnuiseră să termine bugetul în primele șapte, opt luni și apoi să ceară bani la rectificare, dar acum nu se va mai întâmpla așa.

”Sunt foarte multe instituții care s-au obișnuit să-și cheltuie toți banii în primele șapte-opt luni, să vină rectificarea, să întindă mâna iarăși, mai vrem banii, că ni s-au terminat banii. Păi nu mai merge. Și o să fie primul an când nu mai merge și o să fie primul an, 2025, când nu o să mai primească prin rectificare alți bani. Și atunci trebuie să se descurce prin reașezarea sumelor în interiorul bugetului pe care îl au. Va fi un an fără precedent, dar în sfârșit se face ordine și se face bugetul așa cum trebuie la începutul anului și fiecare trebuie să se descurce cu banii pe care îi are de la un început”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna.

Ads