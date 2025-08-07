Măsurile dure pregătite de Guvern transformă șoferii în pietoni. Neplata amenzilor duce la suspendarea automată a permisului

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 19:08
992 citiri
Măsurile dure pregătite de Guvern transformă șoferii în pietoni. Neplata amenzilor duce la suspendarea automată a permisului
Agent de poliție în misiune Foto: Facebook/Poliția Capitalei

Proiectul de lege care prevede reforma administrativă a fost publicat joi, 7 august, în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării. Printre măsurile propuse se numără și cele referitoare la neplata datoriilor către stat și a amenzilor de circulație.

Conform proiectului de lege, cei care nu își vor achita datoriile nu vor mai putea să vândă sau să cumpere o mașină și/sau o locuință. Mai mult, amenzile neplătite vor crește în valoare, iar neplata lor va duce la suspendarea permisului de conducere, scrie antena3.ro.

Astfel, în cazul neachitării amenzilor contravenționale la termenele inițiale, va avea loc o majorare de 30%, dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit, și o altă majorare de încă 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Dacă în termen de 90 de zile nu se achită amenzile, deja se suspendă permisul de conducere, potrivit proiectului: „Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale.”

Totodată, se va permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract. Prin aceste modificări se vizează consolidarea măsurilor de recuperare a amenzilor neachitate și sporirea eficienței în colectare, se arată în proiectul de lege.

Aceste modificări au fost introduse pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravenienților, oferindu-le o motivație suplimentară de a-și achita toate datoriile către bugetul local, susține Ministerul Dezvoltării.

#masuri reforma guvern, #neplata amenzi, #suspendare permis conducere , #reforma
