Raed Arafat explică marea relaxare de Sărbători: ”Am echilibrat situaţia pandemică, cât de cât, cu partea economică”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat joi, 9 decembrie, că noile măsuri de relaxare au fost luate în contextul scăderii numărului de cazuri de Covid-19, dar și din cauza impactului economic major pe care îl au restricțiile.

”S-au luat unele măsuri de echilibrare, să zicem, a modului în care vom administra pe perioada asta de sărbători, care vine. (...) Mulţi se aşteptau la mai mult, nu am putut să dăm totul la nivelul aşteptărilor, adică totul deschis până la ora 24:00, până la ora 01:00, totul liber, fără nicio problemă, nu mai purtăm mască, nu mai facem nimic. Deci măsurile luate nu sunt la nivelul aşteptărilor pentru relaxare a celor care vor să aibă totul maxim spre normalitate. În acelaşi timp, poate că unele persoane se aşteptau să menţinem totul cum e acum, de teamă că vom ajunge undeva să repetăm valul patru. Noi, ce am făcut este că am echilibrat situaţia, cât de cât, cu partea economică în perioada sărbătorilor. Nici nu puteam să menţinem restricţiile pentru o durată foarte lungă, pentru că impactul economic devine foarte serios şi atunci aceste restricţii s-au ajustat, s-au echilibrat cu situaţia pandemică în care ne aflăm acuma, cu un trend descendent. Cam asta este situaţia”, a declarat Arafat la Digi 24.

Șeful DSU a atras atenţia asupra faptului că niciuna dintre autorităţi nu a transmis mesajul conform căruia riscurile generate de criza sanitară au trecut.

Ads

”Noi spunem la toată lumea: atenţie, oricând putem să avem un val serios ca valul patru sau valul trei, să revenim la un număr mare de cazuri şi la un impact serios pe sistemul sanitar. La acest moment am zis-o, o zicem cu toţii. Nu am auzit pe cineva să zică că situaţia este perfectă, este bine, staţi liniştiţi”, a mai declarat Arafat.

Începând de joi, 9 decembrie 2021, intră în vigoare noile măsuri care urmăresc o ”relaxare” a normelor de protecție în contextul pandemiei de COVID. Masca de protecție nu mai este obligatorie pe stradă, iar petrecerile de Revelion vor fi fără restricție de oră.

Ads