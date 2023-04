Românii, nemulțumiți de șoferii care nu le descarcă marfa la livrare: ”Pentru 20-30 de saci nu i-aș da mai mult de 20 de lei”

Românii care își construiesc casa sau care sunt în mijlocul renovărilor comandă materiale grele, cum ar fi saci de ciment, panouri, plăci BCA și nu numai. O întreagă controversă s-a creat în jurul rolului șoferului care face livrarea, și anume dacă ar trebui să ajute la descărcat contra cost sau dacă clientul trebuie să angajeze alți oameni pentru această muncă.

”Fără să supăr pe nimeni, ce atenție lăsați la șoferii livratori care vă ajută la descărcat? 20 30 de saci etc; eu las mereu câte 50 de lei. Dacă ești băiat deștept poți duce acasă 200 de lei pe lângă salariu pe zi lejer; dar sunt unii ... zici că ești sclavul lor, te mai și grăbesc”, a scris un român pe grupul de Facebook ”Construcții case și amenajări interioare și exterioare”.

Zeci de persoane și-au spus părerea în secțiunea de comentarii, susținând că nu este treaba șoferului să descarce marfa și că sunt două servicii separate.

”Asta cu atenția o avem numai noi romanii. Când știi că vine marfa ai obligația prin contract să îți aduci oameni la descărcat. Și nu când vrei tu ci ai și un timp limită. Șoferii respectivi nu au numai pentru tine descărcare în ziua respectivă. In civilizație șoferul nici nu atinge marfa. În evul mediu încă se folosește mita. Culegeți ce semănați”

”Eu trăiesc la Londra, în civilizație. Toate livrările de produse grele mi-au fost cărate până în casă de șofer sau dacă era cazul mai era o persoană. De exemplu salteaua king size mi-au dus-o sus în dormitor. Materialele de construcții, la fel. Caratul întra în costul livrării”

”Pentru 20-30 de saci nu i-aș da mai mult de 20 lei”

”Am avut o speță cu un șofer care mi-a adus 42 de hașuri de schelă cu lulele și panouri aferente, nu a pus mâna nici să le dea jos din mașină....”

”Depinde de situație, sunt cazuri când trebuie singur sa îți asiguri descărcarea sau să plătești suplimentar pentru a veni cineva pt descărcat. De cele mai multe ori cam în toate domeniile nu numai în construcții și materiale de construcții, șoferul e strict șofer nu și manipulator, este drept că în funcție de șofer poate să ajute sau să descarce el contra cost daca vă înțelegeți dar nu sunt obligați prin contractul pe care îl au cu angajatorul. Asta aviz domnului care are o problema cu șpagă. Șpagă e când dai bani că sa faci ce trebuie, când faci ceva ce nu tine de atribuțiile funcției ești plătit suplimentar”

”Dacă vine la palet are lisa și lasă paletul jos din mașină, mai departe e fix problema ta să transporți în curte sau unde ai nevoie. Șoferul nu are obligația să iți care ție marfa. Dacă sunt obiecte mai voluminoase dar nu grele îl ajut/ma ajută la descărcat din camion, doar atât în rest descarc eu din camion. La plăci rigips m-a ajutat de pildă să le duc în casă și atunci am considerat serviciu suplimentar și am plătit și eu omului altfel mi le putea lăsa la gard. Ikea de pildă livrează în casă dar plătești pentru asta suplimentar. Normal. Serviciul de transport este unul cel de descărcat este altul”, sunt câteva dintre comentarii.