„Nu mergeți acolo cât timp e Messi” Scandal la Inter Miami — lucruri secrete și demisii în lanț

Situația internă de la Inter Miami pare să fie una tensionată, iar Messi și tatăl lui sunt acuzați că taie și spânzură la acest club.

Fotbalistul polonez Mateusz Klich a lansat acuzații dure referitoare la modul în care clubul este condus — în special sub influența lui Lionel Messi și a tatălui său, Jorge Messi.

"E un dezastru. Oamenii pleacă, antrenorii și preparatorii nu mai vor să fie acolo. Organizatoric, e rău. Tatăl lui Messi conduce clubul, practic. Nu se poate face nimic fără acordul lui și al lui Leo", a adăugat Klich.

"Nu recomand Miami cât timp Messi este acolo". Printre alternativele pe care le menționează Klich se numără cluburile din New York și echipe din MLS cu infrastructură stabilă și mai puține interferențe administrative.

El a lăudat, de asemenea, orașe precum Nashville pentru stilul de viață și climatul prietenos pentru fotbaliști.

Klich a evoluat în MLS în perioada 2023–2025, la DC United și Atalanta. El evoluează acum la Cracovia.

