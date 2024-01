Motivul inedit pentru care Codin Maticiuc a decis să se căsătorească, fără să facă nuntă

Actorul Codin Maticiuc, care a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, a dezvăluit motivul pentru care s-a căsătorit cu Ana Pandeli.

Cei doi au împreună două fete, iar Ana mai are un băiat dintr-o căsnicie anterioară.

Maticiuc a dezvăluit de ce s-a însurat. „A fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu, făceam procesu cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”, a povestit Maticiuc pentru viva.ro.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc a mărturisit că este dispus să facă nunta, dacă soția lui își va dori acest lucru. „Asta am zis-o mereu. Am zis-o și înainte de această mișcare administrativă pe care am făcut-o. Am zis: «Bă, dacă ea-și va dori vreodată, fac nuntă de care vrea ea. De-aia de urăsc eu cel mai mult. Cum urăsc eu cel mai mult, așa fac»”.

