Povestea fabuloasă a directorului financiar de 33 de ani, absolvent de Harvard, care a câștigat primul meci în ATP: se antrenează cu șeful lui de 70 de ani

Povestea începutului de an în tenis îl are ca protagonist pe croatul Matija Pecotic, care a reușit la 33 de ani să câștige primul lui meci pe tabloul principal al unui turneu ATP. S-a întâmplat la Delray Beach.

Matija Pecotic are 33 de ani și e director financiar la o firmă puternică de investiții din SUA. Are un job full-time, de la 9 la 18.00, însă asta nu l-a împiedicat să își redescopere marea lui pasiune, tenisul.

El a jucat tenis în colegiul american, pe când era la Princenton, iar în 2014 ajunsese până în apropierea locului 200 ATP (206 mai precis). A avut apoi o operație la stomac și a decis să se dedice în totalitate studiilor, fiind acceptat și la celebra universitate Harvard.

Pecotic nu renunțase însă la tenis și la Harvard a fost cooptat în staff-ul antrenorilor.

A devenit apoi director financiar la Wexford Real Estate Investors, ceea ce implica un efort de zi cu zi, însă a continuat să joace la primele ore ale dimineții, înaintea programului normal de muncă.

"Îmi place foarte mult acest joc și știu că nu e pentru totdeauna și am 33 de ani. Încerc să maximizez fiecare zi. Încerc să mă antrenez în fiecare dimineață dacă pot, de cinci, șase ori pe săptămână", a spus Pecotic. "Uneori mă antrenez cu șeful meu, care are 70 de ani. În această săptămână m-am antrenat cu un tip care are mai mult de 55 de ani. Dar găsești modalități creative și în aceste condiții", a spus el.

La Delray Beach, Pecotic a dat două lovituri: în calificări l-a învins pe Tennys Sandgren (fost 41 ATP), iar în primul tur a trecut de Jack Sock (locul 8 mondial în trecut).

"Nu mă așteptam să câștig, dar nici n-am intrat pe teren cu gândul că n-am nicio șansă. A fost și șeful meu la meci. Acum trebuie să îi mai cer o zi liberă", a spus Pecotic, care va evolua în turul al doilea cu un alt american, Marcos Giron, 55 ATP.

Never give up on your dreams 🙌

At age 33, world No. 784 Matija Pecotic tallies his first career ATP Tour win in his debut, overcoming former Top 10 player Jack Sock 4-6 6-2 6-2.@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/mcsHYovrXQ