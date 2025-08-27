Un neurochirurg folosea poze din operații pe site-uri de matrimoniale. Pe unele femei le amenința că le torturează sau le îneacă

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:56
156 citiri
Un neurochirurg folosea poze din operații pe site-uri de matrimoniale. Pe unele femei le amenința că le torturează sau le îneacă
Imagine din timpul unei operații FOTO Pixabay

Un medic din Marea Britanie a fost exclus din registrul General Medical Council (GMC) cu efect imediat, după ce un tribunal medical a constatat mai multe acte de conduită neprofesională. Excluderea din registrul GMC înseamnă că doctorul nu mai poate practica medicina în Regatul Unit.

Decizia a venit după publicarea unei fotografii de pe un site de întâlniri care îl prezenta drept „neurochirurg în vârstă de 28 de ani” şi însoţea o imagine în care creierul unui pacient era expus în timpul unei intervenţii chirurgicale, fără consimţământul acestuia, scrie Independent.

Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) a găsit probe care susţin şi alte acuzaţii grave aduse împotriva medicului. Printre acestea se numără ameninţări cu tortura prin înec adresate unei femei, comentarii rasiste şi fotografii în care apare cu arme. De asemenea, o femeie anonimă l-a acuzat de viol şi de comportament abuziv, aspecte care au fost examinate în procedură.

Talibi le comunicase autorităţilor în octombrie 2017 că asupra sa există o anchetă a poliției şi calificase la acel moment acuzaţiile drept „total nefondate”.

În cursul procedurilor administrative, el a recunoscut încărcarea unei imagini care afișa o operaţie pe creier, pe un site de întâlniri. Tribunalul a apreciat însă că o serie dintre acuzaţiile formulate împotriva sa sunt dovedite, ceea ce a condus la decizia de eliminare din registru.

#matrimoniale, #chirurg, #operatie , #Marea Britanie
