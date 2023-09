Ce părere are Mats Wilander despre cazul Simona Halep: declarație tranșantă a suedezului

Suedesul Mats Wilander, de șapte ori câștigător de Grand Slam, unul dintre experții EuroSport, a vorbit despre cazul Simonei Halep.

Mats Wilander (59) este una dintre cele mai autorizate voci din lumea tenisului și a avut o impresie tranșantă despre Halep.

"Sincer, inima mea este alături de Simona Halep. Nu pretind că suntem apropiați, dar cred că o cunosc, am urmărit-o în nenumărate meciuri de-a lungul anilor, i-am luat interviu de câteva ori și as spune că dintre toate jucătoarele pe care le-a întâlnit ea este una dintre cele despre care cred că nu e posibil să fi făcut ceva intenționat.

Cred că, așa cum a spus, va încerca să își refacă reputația cât se poate. În aceste zile, este posibil ca din întâmplare să te alegi cu ceva în corp de care habar nu aveai, dar cred că nu e un sportiv în lume care să nu știe ce e ok să iei. Cred că undeva pe drum s-a făcut o mare greșeală, nu pot să îmi imaginez unde. Cred că Simona este o sportivă grozavă și o persoană extraordinară".

Tennis legend and commentator Mats Wilander sharing his thoughts about Simona Halep. pic.twitter.com/aasX3oAzxn