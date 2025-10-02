Medicii legiști au stabilit. Fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea s-a sinucis

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:40
Medicii legiști au stabilit. Fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea s-a sinucis
Matt Beard a câștigat titlul cu Liverpool. Foto: X / @JHAYSMEDIAGLOB

Antrenorul englez Matt Beard, care a decedat sâmbătă, 20 septembrie, la vârsta de 47 de ani, s-a sinucis, el fiind găsit spânzurat în propria locuință.

Matt Beard a fost transportat imediat la spital, decedând însă câteva ore mai târziu, după ce familia a fost de acord ca el să fie deconectat de la aparatele care încă îl țineau în viață. Medicii legiști au stabilit oficial cauza morții, sinuciderea.

Matt Beard a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (campionatul Angliei la fotbal feminin), precum Liverpool (2012-2015 și 2021-2025), echipă pe care a condus-o la titlu în 2013 și 2014, punând capăt dominației formației Arsenal din acea perioadă.

În 2021, s-a întors la clubul de pe Mersey pentru a readuce echipa în prima divizie.

Beard a mai antrenat West Ham United, Chelsea, Boston Breakers, Millwall, Bristol City și Burnley, de unde a demisionat în această vară, după doar două meciuri.

