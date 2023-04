Performanță rarisimă la Madrid. Ce-a pățit un jucător din Top 5 ATP contra unui necunoscut

Tenismenul Casper Ruud din Norvegia (4 ATP) a fost eliminat surprinzător în turul secund la turneul de la Madrid, fiind întrecut clar de un jucător necunoscut, Matteo Arnaldi din Italia.

Clasat pe locul 105 în lume și venit din calificări, Arnaldi l-a învins pe Ruud (finalist anul trecut la Roland-Garros) cu 6-3, 6-4.

Impresionant e faptul că, la un moment dat, Arnaldi a câștigat nu mai puțin de 17 puncte consecutive, o performanță rarisimă la acest nivel.

