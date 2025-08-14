Retragere de ultimă oră de la US Open, pentru prima dată în carieră

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 19:27
Berrettini, alături de Jannik Sinner FOTO X @LuigiAnsaloni

Tenismanul italian Matteo Berettini a anunţat joi că se retrage de la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

Matteo Berettini (29 de ani, locul 59 ATP) s-a retras de la US Open fără să specifice motivul exact care l-a făcut să ia această decizie. Este pentru prima oară în carieră când italianul va rata turneul de la New York, acolo unde a fost semifinalist în 2019.

Berettini a avut un an 2025 marcat de accidentări. Forţat să se retragă în runda a doua a turneului Masters 1000 de la Roma, în meciul disputat împotriva lui Casper Ruud (7-5, 2-0, ab.), el a mai jucat de atunci un singur meci în circuitul ATP, un prim tur la Wimbledon, pe care l-a pierdut în cinci seturi cu polonezul Kamil Majchrzak.

Retragerea de la US Open este a cincea sa retragere consecutivă, italianul retrăgându-se anterior de la turneele de la Gstaad şi Kitzbuhel, apoi de la Masters 1000 de la Toronto şi Cincinnati.

Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open
Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open
Federația Americană de Tenis a anunțat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără și Venus Williams, în vârstă de 45 de ani....
Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
Bulgarul Grigor Dimitrov, fost număr 3 mondial, nu va evolua la US Open (24 august - 7 septembrie), au anunțat, marți, organizatorii ultimului Grand Slam al anului. Dimitrov (34 de ani,...
Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

