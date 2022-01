Italianul Matteo Berrettini (7 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (31 ATP) au oferit unul dintre cele mai disputate jocuri de la Australian Open.

Berretini a câștigat primele două seturi, Alcaraz și le-a adjudecat pe următoarele două și totul s-a decis în tie-breakul setului decisiv. Aici, Berettini s-a impus cu 10-5.

Scor final: 6-2, 7-6, 4-6, 6-2, 7-6, pentru Berrettini, care a câștigat după 4 ore și 13 minute de joc.

În optimi, italianul va juca contra învingătorului din meciul Korda (SUA) - Carreno-Busta (Spania).

Iată câteva puncte spectaculoase din meciul lui Berrettini cu Alcaraz

