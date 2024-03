Scene groaznice la Miami: jucătorul de top care era să cadă din picioare VIDEO

Turneul de la Miami se dispută în condiții insuportabile, iar căldura și umiditatea au mai făcut o victimă celebră.

După ce jucătorul francez Arthur Cazaux a leșinat pe teren și a ieșit în scaun cu rotile, italianul Matteo Berrettini era pe punctul să cadă din picioare înaintea unui serviciu din timpul setului al doilea.

Berrettini abia s-a ținut pe picioare, dar a rezistat și a reușit să ducă partida până la capăt.

Scoțianul a câștigat cu 4-6, 6-3, 6-4 meciul cu Berrettini. Partida a durat două ore și 47 de minute.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve

Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.

The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.

Arthur Cazaux fainted earlier this week.

