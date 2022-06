Veste ”bombă” la Wimbledon! Super-favoritul care s-a îmbolnăvit de Covid și s-a retras: ”Am inima frântă”

După croatul Marin Cilic, un alt tenismen de top a fost nevoit să se retragă din turneul de Grand Slam de la Wimbledon din cauza infectării cu coronavirus.

Italianul Matteo Berrettini (26 de ani, locul 11 ATP și cap de serie 8), finalist anul trecut la turneul londonez, este cel care a anunțat anunțat marți dimineață că nu va putea intra pe teren la ora 15.00, atunci când avea programat meciul cu chilianul Garin, în primul tur la Wimbledon 2022.

"”Am inima frântă să anunț că trebuie să mă retrag de la Wimbledon din cauza unui rezultat pozitiv la testul COVID-19. Am avut simptome de gripă și m-am izolat în ultimele zile. În ciuda faptului că simptomele nu sunt severe, am decis că este important să fac un alt test în această dimineață pentru a proteja sănătatea și siguranța colegilor mei concurenți și a tuturor celor implicați în turneu.

Nu am cuvinte pentru a descrie dezamăgirea extremă pe care o simt. Visul s-a terminat pentru acest an, dar mă voi întoarce mai puternic. Vă mulțumesc pentru sprijin", a scris Berrettini pe rețelele sociale.

We'll miss you, Matteo - come back stronger in 2023 💚 💜 pic.twitter.com/vEu9yAHGNP