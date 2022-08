Falsul chirurg Matteo Politi a păcălit și medici, nu doar paciente. Chirurg: „Mi-a închiriat o clinică pe care n-o deținea!”

Matteo Politi – falsul chirurg estetician care făcea implanturi mamare fără atestat de liberă practică în România – nu a înșelat doar paciente, ci a reușit să-i păcălească și pe doi chirurgi, cărora le-a închiriat spații pentru cabinet medicale, fără a deține imobilul. După ce s-a văzut cu banii pe chirie, pe care i-a solicitat în avans, Matteo Politi nu le-a mai răspuns la telefon.

Dameh Gassan, medic de chirurgie plastică, parte civilă în dosarul lui Matteo Politi, a relatat miercuri, 10 august, la Judecătoria Sectorului 1, cum a fost înșelat de către italian cu banii de chirie pentru o clinică din București, pe care escrocul i-o închiriase fără să o dețină.

„Nu mai rețin sigur data, dar la începutul toamnei lui 2018 m-am întâlnit cu inculpatul la clinica din strada Banu Manta cu intenția de a închiria un spațiu acolo. Acesta (Matteo Politi – n.r.) a spus că e medic și mi-a arătat un portofoliu de fotografii cu privire la intervenții. A spus că e în curs de achiziționare a clinicii. Pentru că m-am hotărât să închiriez cabinetul, i-am plătit lui Politi toți banii, 3.000 de euro. Am semnat în aceeași zi și contractul de închiriere pe o lună. După ce am semnat contractul, m-am dus la clinică să profesez. Inițial am fost lăsat de doamna doctor Adina Albert, care după vreo 2-3 zile m-a întrebat ce fac acolo, ocazie cu care i-am spus că închiriasem. Ea a zis că nu există așa ceva. Mi-a zis că inculpatul nu putea să-mi închirieze spațiul, deoarece el i-a propus cumpărarea clinicii, fără a se concretiza tranzacția. A spus că inculpatul a activat în clinică, până ea și-a dat seama că nu are atestat de liberă practică. El tot timpul avea treabă, tot timpul era plecat din țară, îmi răspundea la telefon după 3 zile. Nu mi-au fost restituiți banii, chiar dacă i-am dat un termen limită. I-am spus că dacă nu îmi dă banii mă duc la Poliție. El îmi spusese (n.r. – la momentul încheierii contractului) că o să aibă clinica în 24 de ore, că va fi proprietarul. Acesta e motivul pentru care am putut să merg la cabinet după 2 zile. Contractul, în concret, a fost semnat între 2 societăți comerciale: cea a inculpatului și cea a colegei mele, Filip Cristina. Eu nu am semnat efectiv, ci am participat cu partea mea de contribuție financiară”, a relatat dr. Dameh Gassan.

Ads

Trimis în judecată pentru 19 operații practicate fără atestat

Falsul chirurg estetician Matteo Politi – italianul care „punea sâni” bucureștencelor, deși nu are studii medicale pentru a folosi bisturiul – a fost trimis în judecată, în decembrie 2020, pentru înşelăciune și practicarea fără drept a unei profesii.

În rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 procurorii notează că, începând din martie până în decembrie 2018, falsul medic ar fi operat 19 paciente, în cadrul unei clinici la care lucra din Municipiul București.

De-a lungul timpului, Matteo Politi a lucrat ca medic de Chirurgie plastică pentru cinci unităţi medicale din România fără să aibă acest drept. Deși are doar opt clase dovedite cu acte, acestuia i se atribuise un cod de parafă de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

După dezvăluirile din presă, DSPMB a anunţat că a demarat o anchetă internă şi a sesizat Comisia de disciplină pentru analizarea modului în care un funcţionar public din cadrul Biroului de Informatică şi Biostatistică Medicală i-a atribuit italianului codul de parafă.

Ads

Cum a reușit Matteo Politi să păcălească doi medici chirurgi

Totodată, notează organele de urmărire penală, în septembrie 2018, Politi a păcălit alte două persoane, respectiv doi medici, cărora le-a spus că în scurt timp va fi proprietarul unei clinici, deși știa că acest lucru nu se poate întâmpla. Italianul i-a determinat pe cei doi doctori să încheie un contract de prestări servicii cu o firmă, al cărui administrator era, încasând suma de 13.896 de lei. Banii reprezentau chiria pentru trei luni de utilizare a cabinetului din cadrul acelei clinici.

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat fără drept de liberă practică în mai multe clinici private din Bucureşti, a fost prins în 2019 de poliţiştii de frontieră de la Curtici, judeţul Arad, în timp ce încerca să fugă din ţară. Acesta a fost adus în Capitală, unde a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat pentru 29 de zile, măsură care a fost prelungită ulterior.

În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a minţit timp de mai mulţi ani că e medic şi a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi. Pe rețelele de socializare, acesta folosea pseudonimul de Matthew Mode.

Ads

Cine poate practica chirurgia estetică în România și cine nu

Dr. Cristina Bejan, medic chirurg plastician şi estetician, a explicat care este diferența între un cosmetician și un medic estetician.

„Medicina estetică începe la orice procedură care provoacă fie şi o picătură de sânge, vezi injectări de diverse substanţe. Cosmeticienele nu au voie să facă proceduri care provoacă sângerare. Asistentele medicale, deşi fac injecţii, în România nu au drept de a efectua proceduri estetice. În Marea Britanie sau în SUA există «aesthetic nurse» (n.r. – asistentă medicală specializată în estetică), dar care are pregătire specială de 3 sau 4 ani şi care nu e recunoscută în România. Chirurgia estetică începe în momentul în care foloseşti bisturiul. Dermatologii pot face proceduri estetice injectabile şi mică chirurgie – gen excizie aluniţe, tratamente laser – dar nu pot pune implanturi mamare sau nu pot să facă liftinguri faciale. Stomatologii nu pot face injectari estetice, decât dacă sunt specialişti în chirurgie buco-maxilo facială. Cam acesta este, pe scurt, dreptul de practică pe estetică”, a explicat dr. Cristina Bejan.

Medicul arată că ea şi colegii ei trec prin 16 ani de studii superioare şi cursuri de pregătire pentru a profesa medicina.

„Eu şi colegii mei de specialitate am făcut 6 ani de facultate, 5 ani de rezidenţiat, încă 5 până la primariat (n.r. – obţinerea gradului de medic primar). Noi învăţăm în fiecare an şi mergem pe banii noştri la congrese pentru a învaţă lucruri noi şi pentru a ne perfecţiona. Avem clinici şi cabinete unde plătim chirii, salarii, taxe, ISU, etc, şi apar aceste impostoare, care doar bagă bani în buzunar şi mutilează oameni. Nu mi se pare corect!”, mai spune medicul.

Ads