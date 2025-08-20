Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii, și-a distrus mașina de lux într-un accident în București

Mattia Carnessali, ispita care a atras atenția în Insula Iubirii 2025, a trecut printr-un episod deloc plăcut. El a fost implicat într-un accident rutier la marginea Bucureștiului.

Conform imaginilor și informațiilor apărute pe TikTok și în presa mondenă, luxosul său Porsche a fost serios avariat după ce a intrat într-un sens giratoriu aflat lângă un mall din nordul Capitalei.

Incidentul l-a adus pe Mattia în centrul atenției. Situația este cu atât mai comentată cu cât Bianca Dan, una dintre concurente, a început să se apropie de el în timpul petrecut în Thailanda, lăsând impresia că nu ar fi indiferentă la șarmul și stilul său de viață. Ea a venit în Thailanda alături de iubitul ei, Marian Grozavu, însă discuțiile cu Mattia s-au intensificat după ce a aflat că acesta deține mai multe mașini scumpe și chiar intenționează să își cumpere un Ferrari.

Ads

În timp ce povestea dintre cei doi rămâne deocamdată neclară, cert este că Porsche-ul lui Mattia a ajuns serios avariat. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți făcând glume pe seama accidentului și a legăturii sale cu Bianca. „Era și Bianca în mașină, dar a intrat în mall când a văzut că se filmează”, „Blestemele lui Marian au început să funcționeze”, „Lasă că îl consolează Bianca” și „Cu ce se mai plimbă acum Bianca?” sunt doar câteva dintre comentariile postate pe TikTok.

Primele informații indică faptul că vina ar fi aparținut celuilalt șofer implicat, nu lui Mattia, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Ads