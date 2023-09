Fotbalistul Mauro Icardi și-a cumpărat cea mai scumpă mașină din lume: ultimul model a fost livrat în doar trei exempalre

Fotbalistul internaţional argentinian Mauro Icardi, jucătorul echipei Galatsaray Istanbul, care a jucat la Paris Saint-Germain, şi-a făcut un cadou costisitor, ultimul model de Rolls-Royce, Boat Tail, livrat până în prezent în doar trei exemplare, informează cotidianul L'Equipe.

Cu un preţ de pornire de 393.0000 euro, modelul livrat lui Icardi, denumit Boat Tail, după forma din spate asemănătoare cu pupa unei bărci, este estimat la nu mai puţin de 26 milioane euro.

Boat Tail este considerată cea mai scumpă maşină nouă din lume, fiind concepute special pentru acest model 1813 piese, axat pe modelul Phantom. Unul din aceste trei exemplare concepute până în prezent a fost livrat unui industriaş din afaceri cu perle, un altul cuplului Jay-Z - Beyonce, iar al treilea lui Mauro Icardi.

Luxul absolut este cuvântul care defineşte Boat Tail, cu tapiţerie roz cu fire de aur, inserţii de lemn negru regal, o grilă din aur roz, iar producerea unui astfel de exemplar necesită patru ani pentru a fi asamblat în totalitate manual. Sub capotă, un motor V12 de 6,7 litri, care dezvoltă 600 cai putere.

Pe locurile din spate, proprietarul are la dispoziţie un serviciu de tacâmuri din argint şi farfurii din porţelan de Christofle, toate asortate cu tonul maşinii.

Clubul turc de fotbal Galatasaray Istanbul a anunţat în această vară transferul definitiv al atacantului Mauro Icardi de la echipa franceză de fotbal Paris Saint-Germain.

În vârstă de 30 de ani, Mauro Icardi nu a reuşit să impresioneze la gruparea din capitala Franţei, care l-a recrutat în 2019 de la echipa italiană Inter Milano, fiind împrumutat în sezonul 2022-2023 la Galatasaray.

Fotbalistul sud-american a reuşit să înscrie 23 de goluri în 26 de meciuri disputate pentru gruparea din Istanbul, pe care a ajutat-o să câştige al 23-lea titlul de campioană a Turciei din istoria sa.

Mauro Icardi buys himself the most expensive car in the world: A Rolls Royce Boat Tail inspired, valued at €26.5m (321,968,020 gh)

This vehicle is completely hand built and it has a 6.75 atmospheric V12 engine and 563 CV, which makes it a true aircraft. pic.twitter.com/6aCeEe71rC