Cine a obținut primul pole-position al anului în Formula 1: surprize și dezamăgiri după calificările de la Bahrain

Cum va arăta noul sezon din Formula 1? Calificările pentru Marele Premiu al statului Bahrain ne-au oferit un prim indiciu.

Olandezul Max Verstappen, campion mondial în 2021 și 2022, va pleca din pole-position în cursa de mâine de la Bahrain, având alături în prima linie pe coechipierul său Sergio Perez, semn că mașinile Red Bull sunt încă la putere.

Pe grilă urmează piloții Ferrari - Charles Leclerc și Carlos Sainz.

Fernando Alonso (Aston Martin), surpriza din antrenamente, a încheiat pe locul cinci, iar coechiperul lui, Lance Stroll, s-a clasat pe locul opt.

Mercedes, cu George Russell și Lewis Hamilton, au sosit pe șase și pe șapte, semn că Mercedes nu a reușit încă să facă o mașină competitivă.

Marele Premiu al Bahrainului va avea loc duminică de la ora 17.00, în direct pe DigiSport, OrangeSport și PrimaSport.

PROVISIONAL CLASSIFICATION

