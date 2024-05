Formula 1: duel încins între Verstappen și Norris pe circuitul de la Imola

Max Verstappen (Red Bull) și Lando Norris (McLaren) au lupta pentru victorie în Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna, pe circuitul de la Imola.

Max Verstappen a reușit să se impună la Imola, făcând față asaltului pe care Norris l-a declanșat cu câteva tururi înaintea finalului.

Norris a fost votat pilotul zilei. "E dureros! Mai îmi trebuia puțin", a comunicat englezul echipei sale după finalul cursei.

Pe locul trei a sosit favoritul publicului italian - Charles Leclerc (Ferrari). Leclerc e primul pilot Ferrari care sosește pe podium la Imola de la Michael Schumacher încoace (2006).

Cu 161 de puncte, Verstappen conduce clasamentul piloților, la distanță de Leclerc (113), Perez (107) și Norris (101).

🏁 Max holds off Lando to the flag

🏆 Ferrari on the podium on home turf

📈 Lance marks 150 starts with points

Here's the top ten from the #ImolaGP 👇#F1 pic.twitter.com/KZQDswSHcC