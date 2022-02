Cum să ai un abdomen de fier: secretul campionului mondial din Formula 1, Max Verstappen VIDEO

Campionul mondial Max Verstappen a început deja pregătirile pentru noul sezon din Formula 1.

Olandezul a declarat că în sezonul următor va concura cu numărul 1 pe mașină. Doar campionii mondiali au acest privilegiu, însă din 2014, de la Sebastan Vettel, acest lucru nu s-a întâmplat. Asta pentru că Lewis Hamilton a decis să nu schimbe norocosul număr 44. Iar Nico Rosberg, care avea această opțiune după titlul din 2016, s-a retras imediat după acea izbândă.

"Numărul unu e cel mai bun din lume. Sper să nu fiu nevoit să-l schimb sezonul viitor", a spus Verstappen.

Max Verstappen a declarat că în pauza de iarnă a stat cu familia, dar nu a neglijat partea fizică, lucrând de două ori pe zi la sală.

Acum, el s-a întors la antrenamente și mai dure, folosind un aparat special pentru întărirea abdomenului. "Tu câte repetări poți face?", este întrebarea de pe contul oficial de twitter al f1.

Pushing to the max 😅

How many reps do you think you could you do?

🎥 x @Max33Verstappen #F1 pic.twitter.com/4XvVrpRvDh