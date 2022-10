Formula 1: Verstappen a câștigat un nou titlu și a intrat într-un club select, alături de Senna sau Schumacher! Ce obiectiv mai are până la final

Dacă anul trecut Verstappen a câltigat titlul de cmapion mondial după un duel roată la roată cu Hamilton, olandezul a defilat în acest sezon.

Victorios la Suzuka, Verstappen a câștigat titlul de campion mondial pentru al doilea an consecutiv. Cu această performanță, a intrat într-un club select din care mai fac parte piloți legendari precum Fangio, Prost, Senna, Hamilton sau Schumacher.

Welcome to the back-to-back world champion club, Max 😉#2TheMax pic.twitter.com/WrJY5Qty56