Formula 1: scandal imens la Red Bull! Max Verstappen, călcat în picioare de Sergio Perez VIDEO

Max Verstappen este campion mondial, formația Red Bull a câștigat titlul la constructori, însă scandalul e în toi la această echipă.

Marele Premiu al Braziliei a adus la lumină tensiunile dintre cei doi piloți, Max Verstappen și Sergio Perez.

Mexicanul l-a lăsat pe Verstappen să îl depășească, având promisiunea că, în cazul în care olandezul nu va reuși să avanseze și mai mult în clasament, își va primi înapoi poziția.

Lui Verstappen i s-a cerut în ultimul tur să îl lase pe Perez să treacă în fața lui, dar olandezul nu s-a conformat. Verstappen a terminat pe 6, iar Perez pe 7. La final, mexicanul n-a avut milă de coechipierul lui: "Cred că a luat cele două titluri mondiale și datorită mie! Nu îi înțeleg motivele!"

Dialog echipă - Verstappen

Red Bull: Max, lasă-l pe Checo să treacă. Max, ce s-a întâmplat?

Verstappen a transmis echipei: "V-am spus deja de vara trecută, nu mai îmi cereți niciodată asta! Suntem clari? V-am spus motivele mele și le susțin"

Dialog echipă - Perez

Red Bull: Max te va lăsa să treci.

Perez: La naiba. Mulțumesc pentru asta băieți. Mulțumesc.

Red Bull: Ne pare rău pentru asta, Checo.

Perez: Arată cine este cu adevărat (n.r. - Verstappen).

Tension after the flag for Max and Checo 🏁#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/hyEX5OZwa9