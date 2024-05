Formula 1: pierdere imensă pentru echipa care domină campionatul. Despărțirea a fost confirmată

Geniul echipei va pleca de la Red Bull. Este considerat artizanul succeselor din ultimii ani.

Red Bull Racing a confirmat despărțirea de inginerul Adrian Newey. Considerat un adevărat geniu, el este omul care a dezvoltat mașinile atât de rapide ce au adus titlurile mondiale la constructori pentru Red Bull și cele câștigate de Max Verstappen la piloți.

"Echipa anunță că Adrian Newey, Directorul Tehnic Principal, va părăsi Grupul Red Bull Technology în primul trimestru al anului 2025.

Inginerul șef se va retrage de la îndatoririle de proiectare din Formula 1 pentru a se concentra pe dezvoltarea finală și livrarea primei hipermașini Red Bull, mult așteptatul RB17.

El va rămâne implicat și dedicat acestui proiect palpitant până la finalizarea sa. Vrem să îi mulțumim lui Adrian pentru realizările noastre. A fost instrumental în obținerea a șapte titluri de Campion Mondial la Formula 1 și șase titluri de Constructor - totalizând 118 victorii și 101 pole-uri", a anunțat Red Bull.

Pe urmele lui Adrian Newey au plecat deja Ferrari și Aston Martin.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip