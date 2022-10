Formula 1, în Singapore. Dezastru în calificări pentru campionul Verstappen. Cine va pleca din pole-position

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, după ce a fost pe primul loc în calificările de sâmbătă, de pe circuitul Marina Bay.

Monegascul i-a devansat pe Sergio Perez (Red Bull) şi Lewis Hamilton (Mercedes).

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost al optulea, după ce echipa sa i-a cerut să revină la standuri, deoarece exista pericolul unei pene de combustibil.

Cursa din Singapore are loc duminică, de la ora 15.00.

Q3 CLASSIFICATION

