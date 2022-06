Formula 1: calificări "nebune" în Canada! Verstappen pleacă din pole, "veteranul" Alonso e în prima linie

Calificările pentru Marele Premiu al Canadei, care va avea loc în această seară, au fost marcate de condițiile meteo.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid și va pleca de pe primul loc în grilă la startul cursei din această seară (ora 22.00, DigiSport, OrangeSport). Surprinzător, spaniolul Fernando Alonso (Alpine, 40 de ani) va completa prima linie, urmând să pornească de pe poziția a doua. Carlos Sainz (Ferrari) s-a clasat al treilea.

Calificările au început pe o pistă complet udă, însă treptat circuitul s-a uscat. Timpii se îmbunătățeau de la un minut la altul, iar George Russell (Mercedes) chiar a încercat să iasă cu un set de pneuri soft, dar a dat greș într-o curbă încă "inundată".

Deși s-a plâns de performanțele mașinii, Lewis Hamilton pleacă de pe poziția a patra din grilă.

Coechipierul lui Vertappen, Sergio Perez, a greșit în secvența a doua a calificărilor și pornește de pe 13.

Charles Leclerc (Ferrari) a schimbat power unit-ul mașinii și începe cursa din această seară de pe ultimul loc în grilă.

FERNANDO: "It feels great, it was an unbelievable weekend so far for us... the car was mega, I was so comfortable driving this car, and the fans pushed me to make an extra push.

