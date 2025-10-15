S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:15
495 citiri
S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
Max Verstappen FOTO X Max Verstappen

Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.

Această anunţ nu este o surpriză. Şeful Mercedes, Toto Wolff, şi-a exprimat clar intenţiile cu mult timp în urmă, chiar dacă nimic nu era încă semnat. Însă zvonurile despre o posibilă sosire a lui Max Verstappen persistau.

„Confirmarea echipei noastre de piloţi era doar o chestiune de timp, nu o chestiune de posibilitate. Am vrut să ne luăm timpul necesar, să negociem corect şi să ne asigurăm că toată lumea, de toate părţile, este mulţumită. Mă bucur că am reuşit. George şi Kimi au demonstrat că formează un duo solid şi suntem încântaţi să continuăm aventura împreună”, a declarat austriacul într-un comunicat al echipei.

Russell, care a câştigat cinci curse, ultima fiind la Singapore luna aceasta, va începe al cincilea sezon cu echipa şi al optulea în Formula 1, după ce a debutat la Williams. „Sunt foarte mândru să continuăm aventura împreună. Anul viitor va marca al zecelea an de când am semnat cu Mercedes în 2017...Abia aştept să văd ce ne rezervă viitorul”, a declarat pilotul în vârstă de 27 de ani.

Nu au fost oferite detalii despre contract şi a fost menţionat doar anul 2026, ceea ce lasă loc de semne de întrebare cu privire la interesul Mercedes pentru campionul mondial Max Verstappen, pentru 2027 şi mai departe.

Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare
Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare
Grila sezonului 2026 a Formula 1 este aproape completă. Asta după ce Mercedes a confirmat că George Russell și Andrea Kimi Antonelli vor fi piloții echipei în sezonul următor. Toto Wolff,...
Acuzaţii de viol în casa lui Michael Schumacher. Scandal uriaș în locuința fostului campion din Formula 1
Acuzaţii de viol în casa lui Michael Schumacher. Scandal uriaș în locuința fostului campion din Formula 1
O asistentă medicală din echipa care se ocupă de Michael Schumacher acuză de viol un fost pilot australian apropiat de Mick Schumacher. Faptele descrise în detaliu de presupusa victimă s-ar...
#Max Verstappen, #formula 1, #Mercedes, #telenovela , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acum e oficial! Lovitura pentru Gica Hagi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mihai Popescu va pleca de la FCSB! Gigi Becali si-a anuntat decizia in direct
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  2. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
  3. Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
  4. Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”
  5. Titular la națională, dat afară de la FCSB! Gigi Becali: "Ce să mai fac cu el?”
  6. Umilită în Feroe, posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul
  7. Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare
  8. A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
  9. ”Ne dau ăia 6-0 dacă ne prind!” Perspectivă sumbră pentru națională la barajul de Mondiale
  10. Cupa Messi: unde va avea loc și ce echipe vor participa

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română