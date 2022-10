Formula 1: Max Verstappen este campion mondial! Totul s-a decis abia după cursă!

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka. Olandezul este deja campion mondial!

Marele Premiu al Japoniei a fost unul cu peripeții. După trei tururi, cursa a fost oprită din cauza ploii și s-a mai reluat abia când mai erau 40 de minute până la expirarea timpului.

Olandezul Max Verstappen a câștigat cursa fără emoții, dar a aflat că este campion mondial abia la câteva minute după încheierea cursei! Cum a fost posibil?

Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe locul doi. Însă monegascul a tăiat o șicană chiar în ultima tură și a fost penalizat cu cinci secunde! Astfel, Sergio Perez (Red Bull) a fost urcat pe locul al doilea, iar Leclerc a fost retrogradat pe locul 3.

După această decizie, matematic, Verstappen a devenit campion mondial! Al doilea titlu la rând pentru olandez!

Leclarc taie șicana și este penalizat

Leclerc has been handed a 5-second penalty for cutting the chicane at the end

That means Perez now finishes second, Leclerc drops to third #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Tj3iQXmYk4