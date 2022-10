Momente de confuzie: cum a aflat Verstappen că e campion mondial VIDEO

Victoris în Japonia, pe circuitul de la Suzuka, Max Verstappen a câștigat al doilea titlu consecutiv în Formula 1.

Olandezul nu a fost sigur că a ieșit campion mondial. Decizia a fost oficială abia după ce Charles Leclerc (Ferrari) a primit o penalizare de cinci secunde pentru că a tăiat o șicană și a căzut pe locul al treilea în clasamentul cursei.

Nici măcar după ce Verstappen a fost anunțat că e campion mondial la finalul cursei, olandezul nu era sigur de acest lucru.

"Ești campion? Nu ești campion?", l-a întrebat Perez pe Verstappen înaintea podiumului de premiere. "Nu sunt", i-a răspuns Verstappen.

Apoi, olandezul a primit asigurări că a câltigat deja un nou titlu. "Sunteți siguri?", a replicat Max.

